'Dialoghi mediterranei', a Lecce il secondo workshop 'Aspetti Operativi dell'Accoglienza e Integrazione dei Migranti'



LECCE - Promozione della cultura dei diritti umani: secondo appuntamento nell'ambito del progetto europeo "Dialoghi Mediterranei" il 27 novembre 2025 a Lecce, dalle 9.30 alle 12.45, nell'Open Space Palazzo Carafa e dalle 14.00 alle 16.00 presso Gusto Liberrima.





Il workshop, promosso da Rinascita Società Cooperativa Sociale in partenariato con Sotla (Agenzia di sviluppo Sotla con sede in Slovenia sostiene le iniziative locali per preservare il patrimonio e promuovere lo sviluppo regionale) e Innetica (Associazione senza scopo di lucro fondata nel 2009 a Saragozza, Spagna, per promuovere progetti di innovazione sociale e lo sviluppo di progetti educativi e attività didattiche), si strutturerà in due parti.





La mattina "Integrazione dei Migranti nella Società", dalle 9.00 alle 9.30 benvenuto e introduzione al Workshop, saluti istituzionali del presidente di Cooperativa Rinascita Antonio Palma, introduzione agli strumenti e alle strategie di integrazione sociale e dei migranti.

Dalle 9.30 alle 11.00 "Politiche di Occupazione e Alloggio per i Migranti", "Percorsi integrati di autonomia lavorativa e abitativa: metodi, strumenti e buone prassi".

Dalle 11.15 alle 12.45 "Strategie di Integrazione Sociale dei Migranti".

Innetica curerà la parte relativa a "Programmi di formazione ed educazione per migliorare l'integrazione".

A seguire Sotla con "Strutture di supporto per l'accesso dei migranti ai servizi sociali".

Nel pomeriggio, dalle 14.00 alle 16.00 Gusto Liberrima, Corte dei Cicala 12 a Lecce ospiterà il workshop sul "Quadro Legale e Politico". Dalle 14 alle 16 "Permesso Unico di Soggiorno: Panoramica delle nuove normative UE sui procedimenti di agevolazione asilo e lavoro", "Discussione sul ruolo del Permesso Unico di Soggiorno nel semplificare l'integrazione dei migranti in Italia", "Sfide legali e soluzioni per il rilascio di permessi di soggiorno e lavoro per i migranti".





Il progetto "Sistema europeo comune di asilo: dialoghi mediterranei" nasce per permettere il dialogo tra operatori, enti sociali ed ong che in Italia, Spagna e Slovenia si occupano di asilo al fine di strutturare dal basso linee guida comuni sulle procedure di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati incentrate sulle buone pratiche maturate negli anni da ogni singolo sistema nazionale. Obiettivo finale del progetto è quello di presentare le linee guida elaborate da operatori ed ong direttamente ai rappresentanti in Parlamento Europeo di ogni Paese coinvolto. Per la realizzazione del progetto sono stati scelti un partner spagnolo ed uno sloveno. Capofila dell’iniziativa è cooperativa Rinascita che da oltre 15 anni è inserita nel Sistema di Accoglienza ed Integrazione italiano e gestisce numerosi progetti SAI (sistema di seconda accoglienza coordinato dal Ministero dell’Interno e da ANCI) nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto oltre che servizi CAS (prima accoglienza migranti) per conto della Prefettura di Lecce. In quest’attività, più che decennale, Rinascita ha stipulato numerosi partenariati e collaborazioni, che hanno rappresentato opportunità di arricchimento, scambio, confronto, costante aggiornamento e occasioni di crescita professionale per gli operatori sociali coinvolti nell’erogazione dei servizi di prima e seconda accoglienza dei migranti forzati.





"Dialoghi Mediterranei"

Workshop 2: "Aspetti Operativi dell'Accoglienza e Integrazione dei Migranti"

Giovedì 27 novembre 2025

Ore 9.30–12.45, Open Space Palazzo Carafa, Piazza Sant’Oronzo, Lecce

Ore 14.00 –16.00, Gusto Liberrima, Corte dei Cicala 12, Lecce