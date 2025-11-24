Grottaglie: screening oculistico pediatrico gratuito il 29 e 30 novembre

GROTTAGLIE - Il Comune di, tramite l’, promuove per i giorni, dalle 10:00 alle 15:00, uno. L’iniziativa si svolgerà all’interno dell’aula consiliare del Comune ed è resa possibile grazie alla collaborazione con ile alla professionalità del, specialista in oftalmologia.

L’iniziativa è rivolta ai bambini e alle bambine del territorio e mira a sensibilizzare sull’importanza della prevenzione visiva in età pediatrica. Individuare per tempo eventuali disturbi oculari permette interventi correttivi più efficaci, con benefici sullo sviluppo visivo, cognitivo e scolastico dei più piccoli.

Il Centro Medico IGEA, parte della Cooperativa Sociale San Bernardo, celebra quest’anno 25 anni di attività. Un traguardo che testimonia un impegno costante nel garantire cure competenti e accessibili, con particolare attenzione alle fasce più fragili.

L’assessora Ida De Carolis ha sottolineato come investire nella prevenzione significhi investire nel futuro delle nuove generazioni e ha ringraziato il Centro IGEA e il dott. Monsellato per la disponibilità dimostrata. Anche Giuseppe Natale, Direttore Generale della Cooperativa San Bernardo, ha ribadito l’importanza di mettere le competenze al servizio dei più piccoli, coerentemente con i valori della cooperativa.

La partecipazione allo screening è gratuita e avviene su prenotazione al seguente link: https://calendar.app.google/DjN4e5Dg8VUHE3G2A.