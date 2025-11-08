Guido Di Sciascio nuovo presidente nazionale della Società Italiana di Psichiatria

BARI – Il dottor, direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL di Bari, è stato eletto presidente nazionale dellaper il triennio 2025–2028. La proclamazione è avvenuta oggi al termine del 50° Congresso nazionale SIP, tenutosi a Bari dal 5 all’8 novembre presso la Fiera del Levante.

Di Sciascio, eletto insieme ad Antonio Vita, ordinario di Psichiatria all’Università di Brescia, vanta oltre 25 anni di esperienza nella psichiatria pubblica, promuovendo modelli basati sulla presa in carico globale della persona, integrazione tra servizi territoriali e ospedalieri e valorizzazione delle équipe multidisciplinari.

«La mia presidenza sarà dedicata a rafforzare il ruolo della psichiatria pubblica e del modello dipartimentale, promuovendo innovazione, trasparenza e partecipazione, mettendo al centro i pazienti e le famiglie», ha dichiarato il neo presidente.

Il direttore generale della ASL Bari, Luigi Fruscio, ha definito l’elezione un riconoscimento di «altissimo valore per il dottor Di Sciascio e per tutta la comunità professionale, confermando la qualità del lavoro svolto nel nostro territorio».