Serie A: Lecce e Verona pareggiano 0-0 al “Via del Mare”

Un pareggio senza reti tranell’undicesima giornata di Serie A al “Via del Mare”. Nonostante numerose occasioni per entrambe le squadre, nessuna è riuscita a trovare la via del gol.

Nel primo tempo, i salentini hanno sfiorato la rete con Banda e Berisha, mentre per il Verona ci hanno provato Belghali e Orban. Nel secondo tempo il Lecce ha avuto diverse chance con Stulic, Pierotti, Camarda e Sottil, ma il portiere veronese Montipò ha negato la gioia del gol. Anche il Verona ha cercato il vantaggio con Frese, senza successo.

Con questo pareggio, il Lecce resta quattordicesimo in classifica a 10 punti, a pari merito con il Cagliari, mentre il Verona rimane penultimo con 6 punti, insieme al Genoa.