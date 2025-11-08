🔵 Allerta meteo gialla in Puglia: temporali e forti raffiche di vento

BARI – La Protezione Civile regionale ha diramato unper rischio idrogeologico e temporali, valido dallee per le successive 24-36 ore.

Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle province della Puglia centro-meridionale, con fenomeni localmente di forte intensità, accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

La criticità riguarda in particolare le zone centrali adriatiche e i bacini dei fiumi Lato e Lenne. La Protezione Civile invita la popolazione a prestare attenzione e a limitare spostamenti non necessari.