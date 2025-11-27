GVM Care & Research porta la prevenzione cardiovascolare in piazza in occasione della Due Mari Marathon

TARANTO – In occasione della prima edizione della Due Mari Marathon, in programma il 30 novembre a Taranto, GVM Care & Research – gruppo ospedaliero italiano di cui fa parte il D’Amore Hospital – promuove una giornata dedicata alla prevenzione cardiovascolare. Nel pallone tensostatico allestito in piazza Giovanni XXIII, cittadini e partecipanti alla maratona potranno accedere a un percorso gratuito di screening cardiologico, pensato per diffondere consapevolezza sulla salute del cuore e incentivare scelte di vita più sane.

L’iniziativa, sostenuta dal CUST (Comitato Udine Staffetta Telethon), rientra nella missione di Eleonora Sansavini, CEO GVM Puglia, e di Enrico Bellini, Direttore Operativo del D’Amore Hospital, di portare la salute direttamente sul territorio.

“Lo sport è un alleato decisivo nella prevenzione – afferma il prof. Giuseppe Speziale, Vice Presidente GVM Care & Research e Direttore della Cardiochirurgia del Santa Maria Hospital di Bari –. Queste iniziative rappresentano occasioni preziose per aiutare le persone a individuare i fattori di rischio, comprendere su quali si può intervenire e come migliorare le proprie abitudini quotidiane. Portiamo la prevenzione tra le persone, nei territori e nelle piazze, perché diffondere una cultura della salute cardiovascolare può ridurre l’incidenza delle malattie e migliorare qualità e aspettativa di vita”.

Presso lo stand GVM sarà possibile effettuare uno screening cardiologico completo, con elettrocardiogramma, valutazione dell’Indice di massa corporea e misurazione della circonferenza vita, utile per la stima dell’obesità viscerale. Inoltre, grazie a un pannello point of care, con il prelievo di una sola goccia di sangue si potranno ottenere valori relativi a glicemia, emoglobina glicata e assetto lipidico completo, comprendente colesterolo totale, HDL, LDL e trigliceridi.

“Le malattie cardiovascolari sono ancora la prima causa di mortalità e morbidità a livello globale – ricorda il dott. Simone Ventra, Responsabile Cardiologia del D'Amore Hospital di Taranto –. In Italia, il 98% della popolazione è esposto ad almeno un fattore di rischio e il 41% ne presenta almeno tre, tra cui ipertensione, colesterolo elevato, fumo, obesità e sedentarietà. È un trend che possiamo invertire attraverso scelte quotidiane più consapevoli e un monitoraggio regolare della propria salute”.