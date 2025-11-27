Bari, arriva “Note di Cantiere”: via Argiro diventa un palcoscenico a cielo aperto dal 2 dicembre al 6 febbraio 2026

BARI - Dal 2 dicembre al 6 febbraio 2026 il cantiere di via Argiro si trasformerà in uno spazio culturale a cielo aperto grazie a, la nuova iniziativa promossa dalin collaborazione con. Il progetto prevede, con direzione artistica di, per valorizzare il centro cittadino durante le festività natalizie e accompagnare i lavori di riqualificazione urbana con un’offerta culturale di qualità.

L’obiettivo è dare un nuovo significato a uno spazio temporaneamente condizionato dai lavori, trasformandolo in un luogo di partecipazione, incontro e sostegno al commercio locale. Il format, pensato per essere replicabile in altre aree della città, si inserisce nel più ampio percorso di rigenerazione culturale avviato dal Comune.

Le dichiarazioni

Il sindaco Vito Leccese ha sottolineato come l’iniziativa sia nata per restituire valore a una delle vie più rappresentative dello shopping barese:

“Vogliamo dare dignità a uno spazio centrale della nostra comunità, oggi condizionato dal cantiere ma presto restituito alla città più bello e funzionale. Abbiamo scelto di animarlo con una programmazione culturale straordinaria che, ne siamo certi, sarà apprezzata da cittadini e visitatori, con benefici anche per gli operatori commerciali durante il periodo natalizio e dei saldi”.

Il presidente di Puglia Culture, Paolo Ponzio, ha evidenziato la continuità con altri progetti di riqualificazione culturale come Occupato dai Bambini:

“Vogliamo trasformare il disagio dei lavori in un’occasione di condivisione attraverso lo spettacolo dal vivo, riunendo nomi affermati e giovani talenti della scena jazz pugliese”.

Leone e Ottaviano, curatori artistici, hanno aggiunto:

“La rassegna valorizza la professionalità dei musicisti e riconosce alla musica – e al jazz in particolare – un ruolo di servizio alla comunità. È anche un omaggio al compianto Guido Di Leone, maestro di molti protagonisti di questo programma”.

Il programma

I concerti, tutti gratuiti, si svolgeranno dalle 18.30 alle 20.30, eccetto l’appuntamento del 23 dicembre (12.30–14.30).

Ecco il calendario completo:

2 dicembre – Lisa Manosperti Quartet – “Chiamatemi Mimì”

5 dicembre – Gianna Montecalvo Quartet

12 dicembre – Serena Grittani Quartet

19 dicembre – Solfrizzi Swing 31

23 dicembre – Francesca Leone e Paolo Magno 4tet

2 gennaio – Salvatore Russo Gipsy Jazz Trio

9 gennaio – Roberto Ottaviano Pinturas

16 gennaio – Paola Arnesano & Vince Abbracciante

23 gennaio – Soul Eyes Trio & Luciana Negroponte

30 gennaio – Alberto Di Leone Quartet

6 febbraio – Portraits from the Songbook

Apertura con Lisa Manosperti: un omaggio a Mia Martini

Il debutto del 2 dicembre sarà affidato al Lisa Manosperti Quartet con “Chiamatemi Mimì”, un percorso tra musica e parole dedicato a Mia Martini.

“Misurarsi con Mimì è un’impresa ardua – ha commentato Manosperti – ma attraverso una delicata reinterpretazione desidero far rivivere la sua voce e la sua intensità emotiva”.

Informazioni

Il programma completo è disponibile sul sito di Puglia Culture:

www.pugliaculture.it/note-di-cantiere