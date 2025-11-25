“I Racconti del Mare”: il concerto di Roberto Fasciano incanta il pubblico a Trani

TRANI – Un concerto che ha trasformato la musica in esperienza totale: così si è svolta la serata diall’Auditorium “F. Chopin” di Trani, con l’esecuzione dei brani tratti dalla raccoltanell’ambito del Festival Internazionale di Musica Classica, Jazz e Contemporanea promosso dall’Associazione Musicale e Culturale Arcadia.

Il recital ha proposto un percorso multisensoriale: ogni brano del pianista e compositore si è intrecciato con proiezioni di cortometraggi e letture di testi, trasformando la performance in un dialogo continuo tra musica, poesia e immagine. Il pubblico ha potuto vivere così un’esperienza immersiva, più vicina all’emozione che all’ascolto tradizionale.

La raccolta, pubblicata da Florestano Edizioni nel 2007, trae ispirazione dal mare: ogni brano è un frammento di tempo e immagine restituito attraverso il suono. Dal luminoso Alba sul Mediterraneo al riflessivo Pensieri sommersi, Fasciano ha guidato il pubblico tra onde, venti e orizzonti, trasformando il pianoforte in paesaggio interiore. Brani come Grecale, Volo di Gabbiani e Riflessi di Luna hanno evocato vento, libertà e silenzi notturni, mentre la chiusura con un’improvvisazione collettiva ha lasciato tutti stupiti e coinvolti.

Il concerto ha dimostrato come la musica possa diventare luogo di condivisione e introspezione, un’esperienza da abitare, dove il pubblico e l’artista dialogano in un unico respiro emotivo.