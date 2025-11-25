Barletta premia i vincitori del contest “Il Sud #InRete con l’Europa”

BARLETTA – Si è svolta oggi aldi Barletta la cerimonia di premiazione dell’, che valorizza le opere capaci di raccontare l’impatto delle infrastrutture finanziate dalnel Mezzogiorno.

Alla cerimonia erano presenti il Sindaco di Barletta Cosimo Cannito, Francesco Corso, Responsabile Comunicazione PON-IR per il MIT, e la Dirigente Scolastica Rosanna Diviccaro. Il giornalista Marco Gisotti ha moderato l’evento, sottolineando come le opere premiate rappresentino “testimonianze vive di come i fondi europei migliorano la vita dei cittadini e connettono il Sud al resto d’Europa e del mondo”.

Il tema dell’edizione 2025, “Siamo nati al Sud, viaggiamo in Europa – Noi e l’evoluzione del mondo dei trasporti”, ha invitato fotografi, videomaker e studenti a raccontare l’evoluzione del trasporto pubblico in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, con attenzione a sostenibilità e innovazione tecnologica.

Vincitori principali:

Categoria Video/Istituti Scolastici: 1° IPSIA ITI di Acri (Cosenza), 2° Liceo Artistico Pier Luigi Nervi Alamo (Siracusa), 3° IIS Giovanni Paolo II di Maratea (Potenza).

1° IPSIA ITI di Acri (Cosenza), 2° Liceo Artistico Pier Luigi Nervi Alamo (Siracusa), 3° IIS Giovanni Paolo II di Maratea (Potenza). Categoria Fotografia: 1° Angelo Minelli, 2° Marco Orefice, 3° Giancarlo De Luca.

1° Angelo Minelli, 2° Marco Orefice, 3° Giancarlo De Luca. Categoria Video/Videomaker: 1° Emilia D’Andrea, 2° Anna Maria Vena, 3° Giuseppe Piscino.



