Barletta premia i vincitori del contest “Il Sud #InRete con l’Europa”
BARLETTA – Si è svolta oggi al Liceo Scientifico “Carlo Cafiero” di Barletta la cerimonia di premiazione dell’ottava edizione del contest fotografico e video “Il Sud #InRete con l’Europa: racconta con i tuoi occhi”, che valorizza le opere capaci di raccontare l’impatto delle infrastrutture finanziate dal PON Infrastrutture e Reti 2014-2020 (PON-IR) nel Mezzogiorno.
Alla cerimonia erano presenti il Sindaco di Barletta Cosimo Cannito, Francesco Corso, Responsabile Comunicazione PON-IR per il MIT, e la Dirigente Scolastica Rosanna Diviccaro. Il giornalista Marco Gisotti ha moderato l’evento, sottolineando come le opere premiate rappresentino “testimonianze vive di come i fondi europei migliorano la vita dei cittadini e connettono il Sud al resto d’Europa e del mondo”.
Il tema dell’edizione 2025, “Siamo nati al Sud, viaggiamo in Europa – Noi e l’evoluzione del mondo dei trasporti”, ha invitato fotografi, videomaker e studenti a raccontare l’evoluzione del trasporto pubblico in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, con attenzione a sostenibilità e innovazione tecnologica.
Vincitori principali:
- Categoria Video/Istituti Scolastici: 1° IPSIA ITI di Acri (Cosenza), 2° Liceo Artistico Pier Luigi Nervi Alamo (Siracusa), 3° IIS Giovanni Paolo II di Maratea (Potenza).
- Categoria Fotografia: 1° Angelo Minelli, 2° Marco Orefice, 3° Giancarlo De Luca.
- Categoria Video/Videomaker: 1° Emilia D’Andrea, 2° Anna Maria Vena, 3° Giuseppe Piscino.
Il PON-IR, con una dotazione di circa 2,2 miliardi di euro, ha investito in sei ambiti strategici: rete ferroviaria, porti e logistica, reti idriche, trasporto pubblico locale, aeroporti e infrastrutture digitali, promuovendo una mobilità più efficiente e sostenibile.
I vincitori hanno ricevuto buoni acquisto per attrezzature fotografiche e video; tutte le opere finaliste saranno pubblicate sul sito ufficiale del PON-IR e raccolte in una pubblicazione dedicata.