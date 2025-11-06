Il Bar Sociale Alimenta compie un anno: festa tra musica, cibo e inclusione a Lecce

LECCE – Il Bar Sociale Alimenta spegne la sua prima candelina e invita la città a festeggiare insieme domenica 9 novembre, dalle 10 alle 17, in via Egidio Reale 61/A a Lecce. Una giornata di musica, buon cibo e convivialità per celebrare un anno di attività e di inclusione sociale, resa possibile grazie al sostegno della comunità locale.

Il progetto, promosso dalla Rete di Economia Civile “Sale della Terra”, rappresenta un modello virtuoso di responsabilità sociale e inclusione lavorativa: dodici baristi e bariste con disabilità lavorano quotidianamente, in sala e dietro al bancone, affiancati da tre tutor. L’obiettivo è offrire a ciascuno l’opportunità di esprimersi, imparare un mestiere e conquistare autonomia e indipendenza.

Un nuovo servizio di tavola calda

Durante la giornata sarà presentato anche il nuovo servizio di tavola calda, realizzato con il contributo del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.

La cucina sarà guidata dalla chef e psicologa Emanuela Vincenti, che proporrà piatti preparati con ingredienti freschi, locali e biologici, unendo la filosofia del km0 con ricette dal mondo e il valore dell’inclusione socio-lavorativa.

In attesa dell’avvio ufficiale, sarà offerta un’anteprima con buffet gratuito, per far conoscere al pubblico la qualità e la filosofia della proposta gastronomica.

Riconoscimenti e premi

Nel corso del primo anno, il Bar Sociale Alimenta ha ricevuto due importanti riconoscimenti:

a luglio 2025 il premio “Insieme per fare l’impresa”, conferito da Confindustria Lecce e ANCE Lecce;

a ottobre 2025 il premio “Equilibrio di Bilancio”, assegnato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce.



