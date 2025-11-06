Il Bar Sociale Alimenta compie un anno: festa tra musica, cibo e inclusione a Lecce
Domenica 9 novembre una giornata di eventi in via Egidio Reale per celebrare il primo anniversario del progetto di economia civile “Sale della Terra”
LECCE – Il Bar Sociale Alimenta spegne la sua prima candelina e invita la città a festeggiare insieme domenica 9 novembre, dalle 10 alle 17, in via Egidio Reale 61/A a Lecce. Una giornata di musica, buon cibo e convivialità per celebrare un anno di attività e di inclusione sociale, resa possibile grazie al sostegno della comunità locale.
Il progetto, promosso dalla Rete di Economia Civile “Sale della Terra”, rappresenta un modello virtuoso di responsabilità sociale e inclusione lavorativa: dodici baristi e bariste con disabilità lavorano quotidianamente, in sala e dietro al bancone, affiancati da tre tutor. L’obiettivo è offrire a ciascuno l’opportunità di esprimersi, imparare un mestiere e conquistare autonomia e indipendenza.
Un nuovo servizio di tavola calda
Durante la giornata sarà presentato anche il nuovo servizio di tavola calda, realizzato con il contributo del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.
La cucina sarà guidata dalla chef e psicologa Emanuela Vincenti, che proporrà piatti preparati con ingredienti freschi, locali e biologici, unendo la filosofia del km0 con ricette dal mondo e il valore dell’inclusione socio-lavorativa.
In attesa dell’avvio ufficiale, sarà offerta un’anteprima con buffet gratuito, per far conoscere al pubblico la qualità e la filosofia della proposta gastronomica.
Riconoscimenti e premi
Nel corso del primo anno, il Bar Sociale Alimenta ha ricevuto due importanti riconoscimenti:
- a luglio 2025 il premio “Insieme per fare l’impresa”, conferito da Confindustria Lecce e ANCE Lecce;
- a ottobre 2025 il premio “Equilibrio di Bilancio”, assegnato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce.
Il programma della giornata
- Ore 11:00 – “Il gigante egoista”, spettacolo teatrale con Francesco Stefanizzi (Compagnia Factory)
- Ore 11:45 – “Divertissement” del violinista Francesco Del Prete, un viaggio tra generi musicali reinterpretati in chiave personale
- Ore 12:30 – Presentazione del progetto Bar Sociale Alimenta e del nuovo servizio di tavola calda con buffet gratuito
- Dalle ore 15:00 – Strictly Vinyl DJ Set con Rootikal Selecta