Fasano, al via la XXVIII edizione del Premio Internazionale di Canto Lirico “Valerio Gentile”

FASANO – Dove una voce si è spenta, continua a fiorire un coro di nuovi talenti. Torna anche quest’anno il Premio Internazionale di Canto Lirico “Valerio Gentile”, dedicato al giovane studente di canto scomparso prematuramente nel 1993, a soli 17 anni. Giunto alla sua ventottesima edizione, il concorso si terrà lunedì 8 e martedì 9 dicembre al Teatro Sociale di Fasano e metterà in palio borse di studio destinate a sostenere la crescita artistica dei vincitori. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro sabato 29 novembre, compilando il modulo di ammissione disponibile sul sito ufficiale www.valeriogentile.it.

Istituito dalla famiglia Gentile in collaborazione con i Conservatori “N. Piccinni” di Bari e “N. Rota” di Monopoli, il Premio è divenuto negli anni un punto di riferimento nel panorama musicale internazionale, attirando giovani cantanti da tutto il mondo. Un’iniziativa che, accanto al concorso letterario omonimo, rappresenta un atto di memoria e speranza, trasformando un dolore privato in un’occasione collettiva di crescita e cultura.

Possono partecipare i cantanti lirici che, al 1° gennaio 2025, non abbiano compiuto 32 anni. Alla domanda di iscrizione, da inviare online, occorre allegare una copia di un documento d’identità, una o più foto ritratto in alta risoluzione, la ricevuta della quota di iscrizione (40 euro senza accompagnatore pianistico o 80 euro con accompagnatore) e le copie digitali degli spartiti dei brani scelti per l’esecuzione. Il pianista ufficiale del Premio sarà il maestro Ettore Papadia.

Ogni concorrente dovrà presentare quattro arie d’opera di autori diversi, comprendendo almeno un brano in lingua italiana e uno in lingua straniera, da eseguire a memoria e nella tonalità originale. La prova eliminatoria si terrà lunedì 8 dicembre, con l’esecuzione di due brani scelti dalla giuria. La semifinale si svolgerà la mattina di martedì 9 dicembre, mentre alle 19.30 è previsto il galà lirico con concerto dei finalisti e proclamazione dei vincitori. I concorrenti che abbiano vinto un primo premio in concorsi lirici internazionali tra il 2024 e il 2025 potranno accedere direttamente alla semifinale, previa verifica della documentazione.

Presidente della giuria sarà il celebre basso Ildebrando D’Arcangelo, affiancato da una commissione di alto profilo composta da Marco Impallomeni, agente lirico di MC Domani, Alessandro Trebeschi, segretario artistico del Teatro di Brescia e casting manager del Festival della Valle d’Itria, Alessandra Volpe, mezzosoprano e già vincitrice del Premio “Valerio Gentile”, e Michele D’Elia, pianista e maestro collaboratore presso l’Accademia della Scala di Milano.

Fanno parte del comitato artistico del Premio il Festival Ritratti/Associazione Euterpe, diretto da Antonia Valente, la Fondazione Paolo Grassi con la direzione di Gennaro Carrieri, L’Atelier delle Arti di Palazzo Pesce guidato da Margherita Rotondi, l’Associazione Opera Prima con la direzione artistica di Vincenzo e Ludovica Rana, il maestro Ettore Papadia e Guido Galterio, direttore artistico di Pescocostanzo Classica.

Le borse di studio saranno destinate a finanziare progetti di formazione e produzione musicale, come masterclass, incisioni discografiche e attività artistiche, sostenendo concretamente il percorso dei giovani interpreti. Tutti i dettagli del bando, il modulo di iscrizione e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale www.valeriogentile.it.