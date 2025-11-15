Il Comune di Trinitapoli vince il Bando “Fondo Editoria Libraria – Ministero della Cultura 2025/2026''

TRINITAPOLI - Siamo lieti di comunicare a tutta la cittadinanza che il Comune di Trinitapoli è risultato vincitore del Fondo ministeriale destinato alle biblioteche comunali, previsto dal Fondo Editoria Libraria – D.L. 201/2024, art. 3, comma 2 – edizione 2025-2026, ottenendo un finanziamento pari a 12.669,58 €.

Un risultato importante, che premia il lavoro quotidiano dell’Assessorato alla Cultura e conferma la volontà dell’Amministrazione Comunale di investire nella crescita culturale della nostra comunità.

Grazie a questo contributo potremo:

. potenziare il patrimonio librario della nostra biblioteca

. aggiornare le collezioni con nuove pubblicazioni per tutte le fasce d’età

. promuovere attività di lettura, eventi e iniziative culturali aperte a tutti

Il Sindaco Francesco di Feo dichiara:

“Questo finanziamento rappresenta un passo concreto nella direzione scelta dalla nostra Amministrazione: investire nella cultura come fondamento dello sviluppo sociale. La biblioteca è un luogo di formazione, incontro e crescita; rafforzarne il patrimonio significa offrire nuove opportunità a tutti i cittadini, in particolare ai più giovani. Un doveroso ringraziamento va all’Assessore e all’Ufficio Cultura.”

L’Assessore alla Cultura, Giovanni Landriscina, aggiunge:

“Siamo orgogliosi di questo risultato, frutto dell’impegno del nostro Ufficio Cultura e della collaborazione costante. I nuovi fondi ci permetteranno di arricchire le nostre collezioni, offrire servizi sempre più moderni e inclusivi e potenziare ulteriormente le attività culturali, come Trinitapoli che dialoga. Continueremo a lavorare per una cultura accessibile, viva e partecipata.”

Continuiamo a investire nella cultura, perché una comunità che legge è una comunità che cresce.



