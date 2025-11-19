Il Distretto Unico di Bari apre due nuovi ambulatori per turisti e studenti fuori sede
Nuove opportunità di assistenza primaria garantite dai medici di Medicina generale nel quadro del ruolo unico
BARI – Il Distretto Unico di Bari amplia i servizi dedicati all’assistenza territoriale aprendo due nuovi ambulatori pensati per accogliere turisti, studenti fuori sede e, più in generale, tutte le persone non residenti che manifestano un bisogno sanitario durante il loro soggiorno in città.
L’iniziativa, fortemente voluta dal Distretto diretto dalla dott.ssa Rosa Porfido, risponde alla crescente richiesta di prestazioni occasionali da parte di chi non ha un medico di riferimento sul territorio. La gestione organizzativa dei nuovi ambulatori è stata curata dalla dott.ssa Anna Campobasso, dirigente responsabile dell’Unità Operativa Assistenza Sanitaria di Base.
Gli ambulatori, attivi dal 17 novembre nella sede distrettuale di via Martiri di Via Fani, offrono un servizio di Medicina Generale in orario diurno grazie alla collaborazione di numerosi medici del ruolo unico di Assistenza Primaria che opereranno a rotazione.
Le aperture sono previste:
- dal lunedì al giovedì, dalle 8.30 alle 18.30,
- il venerdì, dalle 8.30 alle 14.30.
Con l’apertura dei due ambulatori diurni, il Distretto Unico di Bari punta a offrire un’alternativa concreta ai Pronto Soccorso cittadini per tutte le esigenze sanitarie non urgenti, ampliando l’accesso all’assistenza di base per chi non dispone di un riferimento medico locale. Un passo importante verso una sanità territoriale più inclusiva, moderna e vicina alle necessità di una città sempre più aperta e dinamica.