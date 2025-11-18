Vigevano, Matteo Bettanti fuori pericolo dopo il grave incidente in Ferrari

VIGEVANO – Arrivano notizie rassicuranti per, 21 anni, cestista vigevanese coinvolto in un grave incidente l’11 novembre in, nel centro di Vigevano. L’auto su cui viaggiava, una Ferrari, si era schiantata contro un muro.

A inizio settimana Bettanti ha lasciato il reparto di Rianimazione dell’ospedale Niguarda di Milano, dove era stato trasportato con elisoccorso, per essere trasferito all’istituto Don Gnocchi di Milano, dove ha iniziato un periodo di riabilitazione stimato in circa quindici giorni.

«I progressi ci sono stati – commenta la madre Elena –. La riabilitazione dovrebbe durare un paio di settimane, ma se Matteo mantiene questi ritmi potrebbe essere dimesso prima». Nonostante il grave trauma cranico subito nell’impatto, le Tac avevano dato esiti confortanti, confermando il riassorbimento dell’ematoma e l’assenza di fratture, elementi che hanno contribuito al miglioramento delle condizioni.

Resta invece ricoverato al Policlinico San Matteo di Pavia l’imprenditore vigevanese Alberto Righini, che si trovava nell’abitacolo dell’auto: è stato sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre una frattura al femore.