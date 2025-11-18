"Il Futuro ti assomiglia": 4.500 studenti pugliesi in Fiera del Levante per l'orientamento di Fondazione Megamark

TRANI – Laha ospitato la seconda edizione de, l’iniziativa di formazione e orientamento promossa dalladell’omonimo Gruppo di Trani. L'evento ha coinvoltodelle scuole secondarie di secondo grado della Puglia e, confermando il suo ruolo cruciale nel dialogo tra giovani e futuro.

Sogni, Sfide e Ritorno in Regione

L’obiettivo centrale del progetto è stato quello di stimolare la riflessione su tematiche essenziali per la crescita dei ragazzi: credere in sé stessi, trovare il proprio posto nel mondo e affrontare le sfide di domani, in un contesto globale in rapida evoluzione.

Francesco Pomarico, direttore generale del Gruppo Megamark, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa:

«È nostro dovere offrire ai giovani la possibilità di sognare. Abbiamo offerto agli studenti numerosi spunti di riflessione, cercando di delineare uno spaccato del futuro, fatto di molteplici sfaccettature: dall’intelligenza artificiale alla testimonianza di un’attrice. È essenziale che i ragazzi comprendano come sta evolvendo il mondo e che trovino motivazioni per restare nella nostra regione».

Esperti e Testimonial per Ispirare il Futuro

L’edizione 2025 ha affrontato grandi temi – dai social alla geopolitica, dalle opportunità di lavoro all’Intelligenza Artificiale – grazie a un parterre di relatori d’eccezione:

Massimiliano Sechi: Speaker internazionale che ha parlato di forza interiore e realizzazione personale, incoraggiando i giovani a reagire alle difficoltà e a sentirsi protagonisti.

Vincenzo Perrone: Docente dell’Università Bocconi, che ha orientato i ragazzi sul “lavoro che sarà”.

Virginia Benzi: Divulgatrice scientifica e Ambassador di Generazione Stem, che ha reso accessibile e coinvolgente il mondo della scienza.

Alessandro Beloli: Divulgatore che ha raccontato il mondo attraverso il suo progetto web “Il mondo a portata di mano”.

Ludovica Nasti: Giovanissima attrice, nota per il ruolo di Lila ne L’amica geniale, che ha portato una forte testimonianza di determinazione, esortando i coetanei a credere nei propri sogni e a percorrere le strade della cultura, dell’arte e della scienza.

La giornata è stata allietata anche dall’arrivo a sorpresa dell’influencer Mandrake, alias Giuseppe Ninno, che ha condiviso il suo percorso di successo per spronare i ragazzi a inseguire con coraggio le proprie passioni.