Il Luna Park Bari annuncia prezzi speciali nel weekend e presenza nel 2026

BARI - Fino a domenica 9 novembre, in via Napoli, nei pressi della pineta San Francesco, sarà allestito il Luna Park di Bari, con oltre quaranta attrazioni pensate per grandi e piccoli.Il successo ottenuto, sia in termini di presenze che di consensi, ha spinto gli organizzatori del parco a confermare già l’edizione del prossimo anno. Inoltre per la chiusura, nella giornata di venerdì, saranno proposti dei prezzi speciali per tutti (2€ attrazioni per adulti e 1€ per quelle dei bambini) “Siamo molto soddisfatti dell’andamento – ha commentato Elvis Lavoratti, tra gli organizzatori del Luna Park Bari -. La risposta del pubblico è stata positiva. È stata apprezzata la nostra volontà di riportare in città una grande area specifica. Per ricambiare l’affetto ricevuto abbiamo voluto sia confermare la nostra presenza per il prossimo anno che organizzare una giornata con agevolazioni”.Per gli adulti ci sono quindici attrazioni adrenaliniche dedicate a un pubblico adulto, tra cui le classiche autoscontro, il tagadà, la casa dei mostri, i tori meccanici, il Ranger e il Saltamontes, il cui nome – “cavalletta” in italiano – suggerisce un’esperienza di salti e vibrazioni. Tra le novità, un’altalena gigante unica in Europa, sostenuta da due pali, offrirà un’esperienza spettacolare e fuori dal comune.Per i più giovani ne saranno presenti sempre quindici, pensate per tutte le fasce d’età. Tra queste, il Dumbo con aeroplanini rotanti, le minimoto, il jumping, lo spongeball, il bruco mela, le canoe, il bumpercar – ovvero gommoni che si scontrano – e il Boogie Woogie, una giostra ad albero centrale con braccia snodate e carrozzine dal movimento ondulatorio frequente.A completare l’offerta del parco divertimenti, non mancheranno le classiche giostre a premio, come il tirassegno e la pesca delle papere, che da sempre accompagnano il Luna Park con il loro fascino intramontabile e la possibilità di portare a casa un ricordo della giornata.All’interno del parco sarà presente un’area food dedicata alla ristorazione, mentre online saranno disponibili promozioni e offerte speciali. Inoltre, verranno organizzate giornate tematiche rivolte alle famiglie, con tariffe agevolate pensate per favorire la partecipazione di grandi e piccoli.Il parco sarà aperto fino a sabato dal 17 alle 22.30; domenica dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 23.: 3883606492