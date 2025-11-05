Porto Cesareo ottiene un finanziamento di oltre 428 mila euro per la messa in sicurezza della viabilità e la riduzione dell’impatto ambientale



Il Comune di Porto Cesareo ha ottenuto un contributo di 428.478,79 euro nell'ambito dei contributi per investimenti di cui all'articolo 1, comma 134 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e successive modifiche e integrazioni, relativi all'assegnazione per l'anno 2026.





Il finanziamento è destinato a un intervento di messa in sicurezza di strade, ponti, viadotti e infrastrutture viarie, finalizzato a migliorare la sicurezza urbana ed extraurbana e a promuovere una mobilità più sostenibile, con una riduzione dell’impatto ambientale e dell’inquinamento dovuto al traffico veicolare.





L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle misure regionali per la realizzazione e manutenzione di opere pubbliche e di pubblico interesse, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 661 del 21 maggio 2025 e successivo provvedimento dirigenziale n. 687 del 30 settembre 2025. Il Comune di Porto Cesareo è risultato tra i beneficiari ammessi a finanziamento ai sensi dell’Avviso pubblico A.D. n. 355 del 23 maggio 2025, che prevedeva una procedura a sportello in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino all’esaurimento delle risorse regionali.





Il progetto mira a potenziare la sicurezza delle principali arterie stradali del territorio comunale, riducendo il rischio di incidentalità e migliorando la qualità della mobilità locale. Gli interventi prevedono manutenzioni straordinarie, sistemazione del manto stradale, messa in sicurezza dei ponti e delle infrastrutture viarie, nonché l’adozione di soluzioni tecnologiche e ambientali per contenere l’inquinamento acustico e atmosferico.





La sindaca Silvia Tarantino ha commentato con soddisfazione il finanziamento ottenuto: "Questo intervento rappresenta un passo importante per la sicurezza e la vivibilità del nostro territorio. Porto Cesareo ha un sistema viario molto sollecitato, specialmente nei mesi estivi, e la messa in sicurezza delle principali arterie era una priorità assoluta. Grazie a questo finanziamento potremo intervenire in modo concreto, migliorando la circolazione, tutelando i cittadini e promuovendo una mobilità più rispettosa dell’ambiente. Ringrazio gli uffici comunali per il lavoro puntuale e tempestivo che ha consentito al nostro Comune di rientrare tra i beneficiari del contributo regionale. Continueremo a lavorare per intercettare ogni opportunità utile a migliorare le infrastrutture e la qualità della vita dei nostri cittadini".