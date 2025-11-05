Fasano, “La Salsa Experience”: al Casale degli Ulivi un viaggio tra tradizione, gusto e convivialità pugliese

– Si è conclusa di recente, nella splendida cornice delin zona Coccaro, una delle esperienze più autentiche e sentite della cultura contadina pugliese:, simbolo per eccellenza delle tavole del Sud.

L’iniziativa, battezzata “La Salsa Experience”, ha voluto celebrare il valore della tradizione e della condivisione, offrendo agli ospiti l’occasione di vivere in prima persona le fasi della preparazione del pomodoro “come una volta”: si taglia, si cuoce e si passa, fino a ottenere quel profumo intenso e genuino che da sempre accompagna la memoria delle famiglie pugliesi.

Il tutto si è svolto in un’atmosfera conviviale e rilassata, tra ulivi secolari e muretti a secco, dove la cucina si è trasformata in un luogo di incontro, racconto e identità.

La giornata si è conclusa con una degustazione di orecchiette fresche condite con la salsa appena preparata, accompagnate da un calice di vino locale: un momento di festa semplice e autentico, che ha unito tradizione, sapore e senso di comunità.

Un’esperienza che dimostra come, anche oggi, la Puglia sappia ancora raccontarsi attraverso i suoi gesti più antichi e sinceri.

“La nostra terra è piena di meraviglie – hanno commentato gli organizzatori – basta solo saperle valorizzare e diffondere. Viva la Puglia, le sue tradizioni e le sue ricchezze.”

Un evento che non è solo gastronomia, ma un omaggio alla cultura, alla memoria e alla bellezza del vivere pugliese.