Fasano, “La Salsa Experience”: al Casale degli Ulivi un viaggio tra tradizione, gusto e convivialità pugliese
EDOARDO GIACOVAZZO – Si è conclusa di recente, nella splendida cornice del Casale degli Ulivi in zona Coccaro, una delle esperienze più autentiche e sentite della cultura contadina pugliese: l’evento dedicato alla preparazione della salsa di pomodoro, simbolo per eccellenza delle tavole del Sud.
L’iniziativa, battezzata “La Salsa Experience”, ha voluto celebrare il valore della tradizione e della condivisione, offrendo agli ospiti l’occasione di vivere in prima persona le fasi della preparazione del pomodoro “come una volta”: si taglia, si cuoce e si passa, fino a ottenere quel profumo intenso e genuino che da sempre accompagna la memoria delle famiglie pugliesi.
Il tutto si è svolto in un’atmosfera conviviale e rilassata, tra ulivi secolari e muretti a secco, dove la cucina si è trasformata in un luogo di incontro, racconto e identità.
La giornata si è conclusa con una degustazione di orecchiette fresche condite con la salsa appena preparata, accompagnate da un calice di vino locale: un momento di festa semplice e autentico, che ha unito tradizione, sapore e senso di comunità.
Un’esperienza che dimostra come, anche oggi, la Puglia sappia ancora raccontarsi attraverso i suoi gesti più antichi e sinceri.
“La nostra terra è piena di meraviglie – hanno commentato gli organizzatori – basta solo saperle valorizzare e diffondere. Viva la Puglia, le sue tradizioni e le sue ricchezze.”
Un evento che non è solo gastronomia, ma un omaggio alla cultura, alla memoria e alla bellezza del vivere pugliese.