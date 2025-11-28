Il Premio Apulia Voice 2025 a Taranto il 29 e 30 novembre
BARI - Si svolge il 29 e 30 novembre a Taranto l’ottava edizione del "Premio Apulia Voice", manifestazione dedicata alla musica emergente organizzata da MA Eventi con il sostegno del Consiglio Regionale della Puglia e con il patrocinio di Puglia Sounds, Nuovo IMAIE e Comune di Taranto. Il progetto conferma la propria vocazione formativa e culturale attraverso la Music Conference, articolata in due giornate di incontri e approfondimenti dedicati alla musica come linguaggio universale.
Sabato 29 novembre, al Museo Archeologico Nazionale MArTA, si svolgono un incontro dedicato al racconto della musica tra media tradizionali e social e una masterclass sul ruolo del produttore nella musica attuale. Domenica 30 novembre, presso il Circolo Ufficiali di Taranto, un talk sul mondo della discografia offre ai partecipanti un confronto diretto con il settore. Il programma completo è disponibile sul sito di Ma Eventi.
La finale si svolge domenica 30 novembre alle ore 20.00 (apertura porte ore 19.00) al Teatro Orfeo di Taranto.
Alle ore 17.00, nel foyer del teatro, l’appuntamento “Apulia Talk”, trasmesso in diretta streaming, propone anticipazioni e approfondimenti sull’evento. In finale partecipano venti artisti suddivisi nelle categorie Junior, Senior e Inediti. L’apertura della serata è affidata alla vincitrice della precedente edizione nella categoria Inediti. L’evento prevede inoltre la partecipazione di un’ospite della scena pop nazionale, di un violoncellista e compositore tarantino di rilievo internazionale e del coro dell’Associazione Blu Butterfly, che porta sul palco il tema dell’inclusione.
Il Premio Apulia Voice 2025 si conferma una manifestazione di riferimento nel panorama musicale del Mezzogiorno, unendo formazione, spettacolo, inclusione e valorizzazione del territorio.
I biglietti per la serata finale sono disponibili presso il botteghino del Teatro Orfeo e online.