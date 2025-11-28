Farmalabor si iscrive all'albo regionale Puglia





BARI - Farmalabor S.r.l. compie un passo fondamentale nel suo impegno per la sostenibilità e l'impatto positivo sul territorio: l’azienda è ufficialmente iscritta all’Albo Regionale delle Società Benefit della Regione Puglia, istituito ai sensi della L.R. n. 18/2022.

L'azienda di Canosa che si occupa di produzione e commercializzazione di materie prime ad uso farmaceutico, in realtà si era già trasformata in società benefit nel 2023. Con questo ulteriore passaggio, consolida il proprio ruolo di impresa che bilancia gli obiettivi di profitto con precise finalità di beneficio comune e rafforza il proprio legame con il territorio pugliese e con la comunità delle imprese sostenibili.

"Le finalità di beneficio comune esplicitate nel nostro statuto guidano ogni azione aziendale, che va dallo sviluppo di un nuovo modello di galenica focalizzato sui bisogni del paziente, soprattutto nell’ambito delle malattie rare, alla promozione dell'economia circolare, al sostegno allo sviluppo dell’economia locale privilegiando l’approvvigionamento di materie prime dalla catena corta", ha spiegato Sergio Fontana, fondatore e amministratore della Farmalabor.

L’azienda sottolinea come l’impegno si estenda ai propri dipendenti. Farmalabor ha, infatti, negli anni, formalizzato iniziative di welfare e conciliazione vita-lavoro nel regolamento aziendale a sostegno della genitorialità che include agevolazioni come permessi-studio e borse di studio e opportunità fiscali, come la possibilità di usufruire di buoni spesa e buoni libri. Inoltre, dal 2023, Farmalabor ha ottenuto la Certificazione per la Parità di Genere, a testimonianza di un ambiente di lavoro equo e inclusivo.

"L’evoluzione in Società Benefit costituisce una pietra miliare che qualifica Farmalabor come una delle aziende farmaceutiche italiane che ha saputo cogliere l’intuizione secondo la quale è necessario implementare un’evoluzione del paradigma aziendale: le Società Benefit rappresentano, infatti, un nuovo modello di fare impresa che, a differenza delle organizzazioni aziendali tradizionali il cui unico obiettivo è quello di profitto, integrano lo scopo di avere un effetto positivo sulla società, sui territori e sulla comunità di riferimento - ha continuato Fontana - Essere iscritti all’Albo Regionale delle Società Benefit è un riconoscimento che ci onora e che certifica il nostro impegno a fare impresa in modo etico e sostenibile, integrando l'impatto positivo nella strategia di business."



