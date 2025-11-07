Il Primitivo di Manduria guarda alla Cina: il Consorzio pronto a conquistare il mercato asiatico

MANDURIA – Il Primitivo di Manduria vola in Cina. Il Consorzio di Tutela avvia una nuova fase del proprio percorso di internazionalizzazione con un importante programma di promozione nel mercato asiatico, nell’ambito del Piano OCM Vino Paesi Terzi 2025-2026.

Un passo deciso, che conferma la volontà di portare il vino simbolo del territorio pugliese oltre i confini europei, dove la domanda di Primitivo di Manduria è in costante crescita. Un trend positivo confermato dai dati del primo trimestre 2025, con un valore complessivo delle importazioni di vini italiani pari a 318 milioni di euro, in aumento del 41% su base annua.

Il focus del progetto è chiaro: raccontare la storia e l’autenticità del Primitivo di Manduria attraverso masterclass, incontri con buyer e operatori del settore, degustazioni guidate e attività di promozione collettiva, con l’obiettivo di veicolare, attraverso la grande Dop pugliese, l’identità di un intero territorio.

Le tappe in Cina

Il Consorzio sarà protagonista della QWine Expo, in programma a Qingtian (Zhejiang) dal 14 al 16 novembre 2025, una delle più importanti manifestazioni internazionali dedicate al vino.

Con oltre 3.000 metri quadrati di area riservata all’Italia e la partecipazione di circa 200 cantine ogni anno, QWine Expo rappresenta un punto di riferimento per l’ingresso nel mercato cinese, dove il vino italiano è sempre più apprezzato per qualità, autenticità e tradizione.

A seguire, il Roadshow di Shenzhen, previsto per il 18 novembre 2025, offrirà un’ulteriore occasione di incontro tra le aziende del Consorzio e il pubblico professionale. L’evento includerà una masterclass, spazi espositivi e un banchetto istituzionale con le etichette di tutte le aziende consorziate, gestito dai sommelier del Consorzio che presenteranno i vini a buyer, giornalisti e operatori del settore.

Pastorelli: “Il Primitivo ambasciatore della cultura enologica pugliese”