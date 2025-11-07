In vendita il volo Bari–New York di Neos: nella summer 2026 doppia frequenza settimanale

– Sono ufficialmente aperte le vendite del

Dal prossimo 2 giugno 2026 torna il collegamento diretto tra il capoluogo pugliese e l’aeroporto JFK, con due frequenze settimanali, ogni martedì e venerdì, secondo il seguente operativo:

New York (JFK) – Bari: partenza ore 17.00, arrivo ore 7.40 (giorno successivo) – lunedì e giovedì

Bari – New York (JFK): partenza ore 11.35, arrivo ore 14.50 (ora locale) – martedì e venerdì

Il collegamento sarà operato da Neos, compagnia aerea del gruppo Alpitour World, con un Boeing 787-9 Dreamliner configurato in due classi di servizio, Premium ed Economy, per un totale di 355 posti.

“Il raddoppio delle frequenze – ha dichiarato Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia – è il risultato di un lavoro costante che rafforza la connettività internazionale della Puglia, rendendola sempre più accessibile ai mercati globali.

Il nuovo operativo amplia le possibilità per i passeggeri di pianificare il proprio soggiorno in modo più flessibile. La conferma del collegamento con Neos consolida la sinergia con il network delle agenzie di viaggio, con le quali condividiamo un percorso di crescita nella qualità del servizio e nell’ampliamento dell’offerta.”