Il sindaco di Bari premia Francesco Loragno, bronzo ai Mondiali paralimpici di atletica

BARI – Il sindaco di Bari ha consegnato una targa di riconoscimento a Francesco Loragno, atleta paralimpico barese originario del quartiere Torre a Mare, che lo scorso ottobre ha conquistato la medaglia di bronzo nei 200 metri T64 ai Mondiali paralimpici di atletica disputati a Nuova Delhi.

La storia di Francesco è un esempio di resilienza, passione e rinascita. Nel 2020, un grave incidente lo ha privato di una gamba, interrompendo la sua promettente carriera da calciatore nella squadra Berretti del Monopoli Calcio. Ma la sua determinazione lo ha spinto a non arrendersi: in meno di due anni ha trovato nell’atletica leggera una nuova strada, arrivando fino al podio mondiale.

Durante la cerimonia, il sindaco ha sottolineato come la storia di Loragno rappresenti

“un esempio per tutti coloro che credono che i sogni possano diventare realtà e che i traguardi, anche i più ambiziosi, si possano raggiungere con determinazione, sacrificio e passione”.

Alla consegna della targa erano presenti anche il consigliere delegato allo Sport del Comune di Bari, Lorenzo Leonetti, e una delegazione della FISPES – Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali.

Il riconoscimento celebra non solo il valore sportivo di Francesco Loragno, ma anche il suo messaggio umano e ispiratore, testimonianza concreta di come lo sport possa diventare un potente strumento di riscatto, forza e speranza.