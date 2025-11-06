Orgoglio brindisino: il ballerino Loris Renna trionfa al Concorso Europeo di Danza di Dijon
Primo posto per il talento dell’Accademia Tersicore nella sezione danza classica solista
BRINDISI – Un nuovo prestigioso riconoscimento porta in alto il nome di Brindisi nel panorama internazionale della danza.
Il giovane ballerino Loris Renna, allievo dell’Accademia Tersicore di Brindisi, ha conquistato il primo posto nella sezione danza classica solista al Concorso Europeo di Danza (CND), svoltosi a Dijon, in Francia, dal 25 al 27 ottobre 2025.
Un risultato straordinario, frutto di talento, dedizione e formazione di alto livello, che conferma l’eccellenza dell’Accademia diretta dalla maestra Antonella Di Lecce, da oltre cinquant’anni punto di riferimento per la cultura coreutica del territorio brindisino.
Grande la soddisfazione espressa dal Comune di Brindisi, che si è congratulato con Loris Renna e con l’intera Accademia per il traguardo raggiunto:
“Questo successo rappresenta un motivo di orgoglio per la città e testimonia la qualità e la passione con cui le realtà artistiche brindisine continuano a distinguersi a livello europeo.”
Con la sua vittoria a Dijon, Loris Renna diventa ambasciatore della danza brindisina nel mondo, esempio di come l’impegno e la passione possano trasformarsi in eccellenza artistica riconosciuta oltre i confini nazionali.