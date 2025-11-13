Inseguimento da film tra Minervino e Canosa: arrestato 19enne di Barletta, due complici in fuga

MINERVINO MURGE - Un inseguimento rocambolesco si è concluso nella notte con l’arresto di un, bloccato daidopo una lunga fuga tra le campagne della BAT.

Tutto è cominciato nei pressi dell’ospedale di Minervino Murge, dove una pattuglia dell’Arma ha intercettato un’auto sospetta con a bordo tre individui incappucciati. All’alt dei militari, il conducente ha premuto sull’acceleratore, dando il via a una folle corsa lungo la SP 230 in direzione Andria.

Durante l’inseguimento, l’auto — risultata rubata a Milano — ha tentato più volte di speronare la pattuglia e gli occupanti hanno anche lanciato oggetti contro il veicolo dei Carabinieri.

La fuga è terminata sulla SP 231, nei pressi di Canosa di Puglia, dove la vettura è finita contro un muretto a secco. Due dei tre uomini sono riusciti a fuggire a piedi, mentre il 19enne è stato fermato e posto agli arresti domiciliari.

Nel mezzo rubato sono stati rinvenuti e sequestrati diversi arnesi da scasso, segno che il gruppo potrebbe essere coinvolto in altri episodi di furto nella zona. Le indagini proseguono per identificare i due complici in fuga.