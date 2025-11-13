Rapina a mano armata a San Pietro Vernotico: arrestato 48enne

BRINDISI – All’alba di oggi i, supportati dai colleghi della Compagnia di, hanno eseguito un’nei confronti di un uomo di, emessa dal Gip del Tribunale di Brindisi su richiesta della Procura della Repubblica.

L’indagato è gravemente sospettato di rapina aggravata, detenzione e porto illegale di armi, esplosione di colpi di arma da fuoco in luogo pubblico, ricettazione e furto aggravato, commessi in concorso con un secondo uomo non ancora identificato.

Le indagini sono partite subito dopo la rapina del 12 luglio 2025 a San Pietro Vernotico, in via Rossini, ai danni del personale dell’istituto di vigilanza Battistolli, che aveva appena prelevato oltre 37.000 euro in contanti da un supermercato MD. I due malviventi, travisati e armati, avevano sparato colpi di fucile a scopo intimidatorio e sottratto una delle armi di servizio a una guardia giurata.

Durante le perquisizioni odierne, i Carabinieri hanno sequestrato una pistola giocattolo priva di tappo rosso, compatibile con quella utilizzata nella rapina. Le indagini hanno permesso di ricostruire anche le fasi preparatorie dell’assalto, compreso il reperimento del veicolo usato per la fuga.