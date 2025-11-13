MSC World Asia tocca l’acqua per la prima volta: celebrato il “float out” a Saint-Nazaire

SAINT NAZAIRE, FRANCIA – È ufficialmente iniziato il viaggio di, la nuova ammiraglia di, che hapresso i cantieridi Saint-Nazaire. Con la cerimonia del float out, la nave lascia il bacino di costruzione e inizia a galleggiare autonomamente, entrando così nella fase finale del suo allestimento.

Verso il debutto nel 2026

Con il bacino ora allagato, cominciano i lavori di finitura degli interni, delle aree pubbliche e degli spazi dedicati agli ospiti, che definiranno l’esperienza di bordo. Seguiranno i collaudi tecnici e le prove in mare, prima della consegna ufficiale prevista per novembre 2026.

La nave debutterà nel dicembre 2026 nel Mediterraneo con itinerari di sette notti, toccando Barcellona, Marsiglia, Genova, Civitavecchia, Messina e La Valletta, con possibilità di imbarco in ognuno dei porti previsti. Nell’estate 2027 sarà aggiunta anche Napoli.

Un investimento record e una flotta in crescita

Il float out di MSC World Asia è stato anche l’occasione per annunciare nuove commesse: altre due navi si aggiungeranno alla flotta, portando a sei il totale delle unità in costruzione.

Con un investimento complessivo di 10,5 miliardi di euro, MSC Crociere porterà entro il 2031 la propria flotta a 29 navi, rispetto alle 23 attualmente operative.

MSC World Asia sarà la 24ª nave della compagnia, seguita dalla MSC World Atlantica, già in costruzione.

Un’esperienza di bordo per tutte le età

Tra le principali novità spicca The Clubhouse, un ampio spazio interattivo dallo stile retrò, pensato per grandi e piccoli, che ospita giochi da tavolo, un’area LEGO® Family, autoscontri, un campo da basket e una pista da pattinaggio. Durante la giornata è un’area dedicata al gioco e alla socialità, mentre la sera si trasforma in spazio di intrattenimento.

Altro punto di forza sarà il Luna Park, distribuito su due ponti e concepito come un’arena multifunzionale per game show, laboratori e feste a tema, che di notte si anima con DJ set e scenografie digitali immersive.

Ritorna anche The Harbour, il parco acquatico all’aperto già apprezzato sulle navi precedenti, arricchito dal Cliffhanger, un’altalena sospesa sul mare a oltre 50 metri di altezza, e da The Spiral – Tree of Life, uno scivolo che attraversa 12 ponti per più di 80 metri di discesa.

Completano l’esperienza:

il Panorama Lounge , dedicato a musica dal vivo e spettacoli;

il World Theatre , palcoscenico degli show di bordo;

e la World Promenade, una passeggiata panoramica con ristoranti, lounge e intrattenimento per tutta la famiglia.

Il simbolo di una nuova era per MSC

Il float out di MSC World Asia rappresenta un momento chiave: il passaggio da progetto a realtà.

Da oggi la nave non è più soltanto una struttura in costruzione, ma una nuova protagonista del mare, pronta ad accogliere i suoi primi ospiti nel segno dell’innovazione, del comfort e della sostenibilità.