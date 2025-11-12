Islamofobia, quando la paura divide



DEBORAH PETRUZZO - Negli ultimi decenni, la parola islamofobia è diventata sempre più presente nel dibattito pubblico. Indica un sentimento di paura, diffidenza o ostilità nei confronti dell'Islam e dei suoi fedeli, spesso alimentato da stereotipi, disinformazione e generalizzazioni.





Un fenomeno che non riguarda solo la religione, ma tocca in profondità il tessuto sociale delle nostre città e il valore stesso della convivenza civile.





L’islamofobia nasce da un insieme complesso di fattori storici, culturali, politici e sociali che si intrecciano nel tempo. Non è un fenomeno recente, anche se ha assunto forme diverse in epoche diverse.





Riassumiamo le principali origini e cause:





1) Radici storiche

-Conflitti medievali tra cristianesimo e islam: durante le Crociate (XI–XIII secolo) e la Reconquista in Spagna, l’Islam venne spesso descritto come una religione nemica della “civiltà cristiana”.

Queste rappresentazioni si sono sedimentate nella cultura europea.

-Impero Ottomano e paura del “nemico orientale”: tra il XV e il XVII secolo, l’avanzata ottomana in Europa alimentò la percezione dell’Islam come minaccia politica e militare.





2) Colonialismo e orientalismo

Durante il colonialismo europeo (XIX–XX secolo), molti Paesi musulmani furono dominati da potenze occidentali.

In questo contesto nacque un discorso “orientalista” (come descritto da Edward Said), che rappresentava l’Oriente come arretrato, irrazionale e barbaro, in contrapposizione all’Occidente “razionale e moderno”.

Queste rappresentazioni giustificavano il dominio coloniale e hanno lasciato un’eredità di pregiudizi culturali.





3) Età contemporanea: politica e terrorismo

Dopo la Rivoluzione iraniana (1979) e, soprattutto, gli attacchi dell’11 settembre 2001, l’Islam è stato spesso associato al fondamentalismo e al terrorismo nei media occidentali.

Le guerre in Afghanistan, Iraq, Siria e la crescita di gruppi estremisti (come Al-Qaeda e ISIS) hanno rafforzato stereotipi e paure, spesso estesi ingiustamente a tutti i musulmani.





4) Fattori culturali e mediatici

I media, in molti Paesi, hanno spesso semplificato o distorto l’immagine dell’Islam, collegandolo in modo automatico alla violenza o all’oppressione.

La scarsa conoscenza delle diverse culture musulmane, unite alla paura del diverso, ha alimentato la diffidenza.





5) Società contemporanea e migrazioni

L’aumento delle migrazioni da Paesi a maggioranza musulmana verso l’Europa e il Nord America ha prodotto tensioni identitarie: alcune persone vedono l’Islam come una minaccia ai “valori occidentali”.

Movimenti populisti e di estrema destra hanno sfruttato queste paure per ottenere consenso politico, diffondendo narrazioni islamofobe.





L’islamofobia nasce dall’incontro tra paure antiche, eredità coloniali, disinformazione contemporanea e strumentalizzazione politica.





Non è quindi solo un pregiudizio religioso, ma un fenomeno sociale e politico che riflette disuguaglianze, tensioni culturali e mancanza di dialogo.





L’islamofobia non nasce oggi: le sue radici affondano in secoli di incomprensioni culturali e scontri storici. Tuttavia, gli eventi dell’11 settembre 2001 hanno segnato una svolta.





Da allora, molti musulmani in Europa e in Occidente si sono trovati a essere giudicati non per ciò che sono, ma per ciò che gli altri temono che siano.





Episodi di discriminazione sul lavoro, difficoltà nell’accesso alla casa o atti di violenza verbale e fisica sono diventati realtà quotidiana per molte persone.





In Italia, secondo i dati dell’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), le segnalazioni di episodi islamofobi sono aumentate negli ultimi anni, anche sui social network.





Le donne che indossano il velo sono spesso le prime vittime, simboli visibili di un’appartenenza che molti faticano ad accettare.





Questo clima di sospetto mina il principio di uguaglianza e rischia di creare una “cittadinanza a due velocità”, dove alcuni si sentono pienamente parte della comunità, mentre altri vengono costantemente messi alla prova.





I mezzi di comunicazione hanno un ruolo cruciale. L’immagine del musulmano come “altro”, potenzialmente pericoloso, è spesso il frutto di narrazioni semplificate o sensazionalistiche.





Contrastare l’islamofobia significa anche promuovere un’informazione più equilibrata, che dia voce alle esperienze reali dei cittadini musulmani e riconosca la pluralità del mondo islamico.





L’arma più efficace contro il pregiudizio è la conoscenza. Le scuole, le associazioni e le istituzioni possono e devono favorire il dialogo interreligioso e interculturale, insegnando che la diversità non è una minaccia, ma una ricchezza.





In un’epoca segnata da crisi e paure identitarie, imparare a convivere con le differenze è la sfida più grande, e più urgente, per le società democratiche.





L’islamofobia non è solo un problema dei musulmani: è una ferita che riguarda tutti. Combatterla significa difendere i valori di libertà, uguaglianza e rispetto che sono alla base della convivenza civile.





Solo riconoscendo l’altro come parte integrante della nostra comunità potremo costruire un futuro davvero condiviso.





L’islamofobia continua a rappresentare una sfida aperta per le società contemporanee, dove la paura dell’altro si intreccia con crisi identitarie e politiche.





Eppure, dietro ogni pregiudizio c’è quasi sempre una mancanza di conoscenza. Raccontare, ascoltare e comprendere le storie delle persone musulmane significa rompere il muro dell’indifferenza e restituire complessità a un dibattito spesso dominato da semplificazioni e slogan.





Solo così l’informazione può tornare a essere uno strumento di verità e non di divisione.