'I cuori battono nelle uova' in scena al Teatro Nicola Resta di Massafra domenica 16 novembre



Circuito NEXT – Con il sostegno di Puglia Culture. Massafra domenica 16 novembre ore 19:00





MASSAFRA (TA) - Domenica 16 novembre alle ore 19:00, il Teatro Comunale Nicola Resta di Massafra ospita lo spettacolo I cuori battono nelle uova, firmato dalla compagnia Les Moustaches, nell’ambito della rassegna Lègami del Teatro delle Forche. L’appuntamento, fuori abbonamento, fa parte del circuito NEXT - Laboratorio delle idee per la produzione e la programmazione dello spettacolo lombardo e gode del sostegno di Puglia Culture, il consorzio culturale tra enti pubblici territoriali e la regione Puglia con finalità di pubblico interesse nei comparti dello spettacolo, delle arti e della valorizzazione dei patrimoni culturali.





Tre donne, tre corpi che racchiudono la vita. Le protagoniste di I cuori battono nelle uova portano lunghi camici che celano ogni forma, tranne le loro pance, gonfie e tonde come uova. Ciascuna attende il suo primo figlio e, con esso, il peso e la meraviglia di un amore viscerale.





Le tre donne si muovono in uno spazio scenico dominato dal ritmo del cuore, in un alternarsi di tenerezza e ferocia, sogno e incubo, vita e paura. Il risultato è un racconto poetico e primordiale che diventa, insieme, un amore disperato, un vuoto incolmabile e un inno alla vita. I cuori battono nelle uova è uno spettacolo intenso e poetico che esplora la maternità come origine e mistero, come forza vitale che si rinnova. La regia, firmata da Ludovica D’Auria e Alberto Fumagalli, costruisce la messinscena attorno a tre elementi chiave – il corpo, la luce e il ritmo – per dare forma a un’esperienza teatrale che unisce gli spettatori in un unico battito, quello della vita che nasce.





Lo spettacolo dura circa 65 minuti. Il biglietto intero ha un costo di 12,00 euro, il ridotto – per under 25, over 65, gruppi di almeno 8 persone – ha un costo di 10,00 euro. I titoli ridotti saranno acquistabili presso il botteghino del Teatro di Massafra, gli interi anche online su Vivaticket.





Per acquistare il biglietto on line: https://www.vivaticket.com/it/ticket/i-cuori-battono-nelle-uova/287568





Per tutte le informazioni e prenotazioni, visitare il sito www.teatrodelleforche.com oppure scrivere un'email a botteghino@teatrodelleforche.com





La compagnia Les Moustaches





Les Moustaches nasce a Bergamo come compagnia teatrale under 30. Partecipa e vince a festival italiani e internazionali. Ricchi di individualità forti (costituiscono il nucleo centrale del gruppo professionisti attivi in diversi settori dello spettacolo) nel 2019, i Les Moustaches decidono di ampliare il proprio campo operativo. Oltre a continuare a produrre spettacoli per il palcoscenico, si dedicano alla realizzazione di soggetti e sceneggiature di film, cortometraggi e alla creazione di format per laboratori scolastici. Nel 2023 vincono il Premio Iceberg di Hystrio come miglior compagnia under 35 italiana. Da qui, le distinte sezioni in cui i Les Moustaches presentano il loro lavoro: teatro, cinema, laboratori.