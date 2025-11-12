Festività natalizie 2025: aperture straordinarie dei Park&Ride e potenziamento navette a Bari

– In vista dellee della prevista affluenza di cittadini e turisti nel centro cittadino,, d’intesa con l’amministrazione comunale, ha disposto(Largo 2 Giugno, Pane e Pomodoro, Corso Vittorio Veneto – lato terra e lato mare, Polipark) nelledal

L’obiettivo dell’iniziativa è favorire l’utilizzo del trasporto pubblico, riducendo l’afflusso di veicoli privati in centro, grazie anche al potenziamento del servizio di navetta.

Le aperture straordinarie riguardano le seguenti date: 16, 23 e 30 novembre; 7, 8, 14, 21, 26 e 28 dicembre 2025; 4 e 6 gennaio 2026.

Orari navette

Navetta A (da area FBN): 8:00 – 22:50

Navetta B (da Pane e Pomodoro): 8:00 – 22:40

Navetta C (da Largo 2 Giugno): 8:00 – 23:40

Navetta E (da piazza Moro): 8:00 – 22:00

La navetta AB, linea circolare che collega i Park&Ride di Vittorio Veneto e Pane e Pomodoro in sostituzione delle navette A e B, garantirà il servizio notturno tutti i giorni fino alle 2:30.

Tariffe

Park&Ride : €1 + €0,30 per ogni passeggero oltre l’autista.

Polipark (navetta E): entro 1 ora: €1 a/r entro 2 ore: €2 a/r entro 3 ore: €2,50 max giornaliero a/r €0,30 per ogni passeggero oltre l’autista



Questa misura permette ai cittadini di spostarsi comodamente in città, riducendo traffico e difficoltà di parcheggio nel periodo di maggiore affluenza natalizia.