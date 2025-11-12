Festività natalizie 2025: aperture straordinarie dei Park&Ride e potenziamento navette a Bari
BARI – In vista delle festività natalizie e della prevista affluenza di cittadini e turisti nel centro cittadino, Amtab Spa, d’intesa con l’amministrazione comunale, ha disposto l’apertura straordinaria delle aree di parcheggio a pagamento dei Park&Ride (Largo 2 Giugno, Pane e Pomodoro, Corso Vittorio Veneto – lato terra e lato mare, Polipark) nelle domeniche e nei giorni festivi dal 16 novembre 2025 al 6 gennaio 2026.
L’obiettivo dell’iniziativa è favorire l’utilizzo del trasporto pubblico, riducendo l’afflusso di veicoli privati in centro, grazie anche al potenziamento del servizio di navetta.
Le aperture straordinarie riguardano le seguenti date: 16, 23 e 30 novembre; 7, 8, 14, 21, 26 e 28 dicembre 2025; 4 e 6 gennaio 2026.
Orari navette
Navetta A (da area FBN): 8:00 – 22:50
Navetta B (da Pane e Pomodoro): 8:00 – 22:40
Navetta C (da Largo 2 Giugno): 8:00 – 23:40
Navetta E (da piazza Moro): 8:00 – 22:00
La navetta AB, linea circolare che collega i Park&Ride di Vittorio Veneto e Pane e Pomodoro in sostituzione delle navette A e B, garantirà il servizio notturno tutti i giorni fino alle 2:30.
Tariffe
Park&Ride: €1 + €0,30 per ogni passeggero oltre l’autista.
Polipark (navetta E):
entro 1 ora: €1 a/r
entro 2 ore: €2 a/r
entro 3 ore: €2,50 max giornaliero a/r
€0,30 per ogni passeggero oltre l’autista
Questa misura permette ai cittadini di spostarsi comodamente in città, riducendo traffico e difficoltà di parcheggio nel periodo di maggiore affluenza natalizia.