Jannik Sinner vince il Paris Masters e torna numero 1 del mondo

trionfa per la prima volta al, aggiudicandosi il titolo grazie alla vittoria in finale controcon il punteggio diin meno di due ore di gioco.

La partita ha mostrato due volti del giovane tennista italiano: un primo set controllato con sicurezza e un secondo set combattuto fino al tiebreak, in cui Sinner ha saputo mantenere freddezza e concentrazione, chiudendo l’incontro senza concedere set all’avversario.

Grazie a questo successo, Sinner conquista anche la vetta del ranking mondiale, tornando ufficialmente numero 1 al mondo, un traguardo storico per la sua carriera e per il tennis italiano.

Una vittoria che conferma il talento e la maturità del giovane azzurro, pronto a sfidare i migliori del circuito con rinnovata fiducia e prestigio internazionale.