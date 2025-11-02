Jannik Sinner vince il Paris Masters e torna numero 1 del mondo
PARIGI – Jannik Sinner trionfa per la prima volta al Paris Masters, aggiudicandosi il titolo grazie alla vittoria in finale contro Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-4, 7-6 in meno di due ore di gioco.
La partita ha mostrato due volti del giovane tennista italiano: un primo set controllato con sicurezza e un secondo set combattuto fino al tiebreak, in cui Sinner ha saputo mantenere freddezza e concentrazione, chiudendo l’incontro senza concedere set all’avversario.
Grazie a questo successo, Sinner conquista anche la vetta del ranking mondiale, tornando ufficialmente numero 1 al mondo, un traguardo storico per la sua carriera e per il tennis italiano.
Una vittoria che conferma il talento e la maturità del giovane azzurro, pronto a sfidare i migliori del circuito con rinnovata fiducia e prestigio internazionale.