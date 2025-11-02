Serie A: Lecce sbanca il Franchi e vince 1-0 contro la Fiorentina

Ilconquista una preziosa vittoria sul campo della, battendo i padroni di casa per 1-0 nella decima giornata di Serie A. Un risultato che regala fiducia ai salentini, mentre i toscani restano in difficoltà in classifica.

La partita si sblocca già nel primo tempo: al 23', è Berisha a trovare il gol decisivo con un tocco al volo di destro su cross di Morente, dopo che al 5' Dzeko aveva sfiorato l’apertura del punteggio e al 9' lo stesso Morente non era riuscito a finalizzare di testa. Al 25' Ramadani non concretizza una buona occasione per il Lecce, mentre al 42' Ranieri della Fiorentina sfiora la rete, senza riuscire a pareggiare.

Nella ripresa, i ritmi restano intensi: al 9' Banda dei salentini sfiora il raddoppio, al 17' Kean va vicino al pareggio per i toscani, mentre al 32' Gudmundsson spreca una ghiotta occasione da posizione favorevole. Nei minuti di recupero, al 92', Sohm non riesce a concretizzare un’ultima chance.

Con questo successo, il Lecce sale a 9 punti, agganciando il Cagliari al quattordicesimo posto. La Fiorentina, invece, resta in penultima posizione con 4 punti, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale.

Una prestazione solida del Lecce, capace di capitalizzare l’occasione giusta e portare a casa tre punti fondamentali nella corsa alla salvezza.