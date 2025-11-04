Juventus-Sporting 1-1: debutto casalingo ed europeo di Spalletti con un pareggio
|Juventus fb
TORINO – La Juventus inaugura il suo percorso casalingo ed europeo sotto la guida di Luciano Spalletti con un pareggio contro lo Sporting Lisbona: finisce 1-1 allo Stadium.
La partita si apre con il primo tentativo di Vlahovic, ma a passare in vantaggio sono gli ospiti con Araujo. Rui Silva si oppone con successo a due conclusioni dell’attaccante serbo, che però trova il gol del pari dopo la mezz’ora.
Il secondo tempo scorre senza particolari emozioni fino al recupero, quando David spreca l’occasione per regalare tre punti ai bianconeri.
Un risultato che lascia l’amaro in bocca alla Juventus, ma che evidenzia la solidità difensiva e le possibilità offensive della squadra di Spalletti in vista dei prossimi impegni europei.