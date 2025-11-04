Lutto nel centrodestra pugliese: è morto Giuseppe Nocco

SANTERAMO IN COLLE – Si è spento all’età di 86 anni l’ex senatore e già sindaco di Santeramo in Colle,

Nocco ha guidato il Comune di Santeramo nella seconda metà degli anni ’80, per poi approdare alla scena politica nazionale come senatore di Forza Italia nella legislatura 2001-2006. La sua carriera è stata caratterizzata da un forte impegno politico e amministrativo, contribuendo allo sviluppo del territorio e al rafforzamento del centrodestra pugliese.

“Esprimo, a nome personale e di tutta Forza Italia Puglia, il profondo cordoglio per la scomparsa del senatore Giuseppe Nocco, che tanto ha dato al centrodestra nella nostra Regione”, ha dichiarato Mauro D’Attis, coordinatore regionale di Forza Italia.

La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità politica e per tutti coloro che lo hanno conosciuto come amministratore e parlamentare.