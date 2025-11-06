La Puglia dell’accoglienza conquista Dubai

La Puglia brilla sul palcoscenico internazionale dell’hospitality. Il Vivosa Apulia Resort di Ugento (Lecce) ha conquistato il primo posto nella categoria “Best Family Hotel” agli International Travel Awards 2025, prestigiosa cerimonia organizzata da Golden Tree Events Dubai che celebra le eccellenze mondiali del turismo.

Già noto per l’impegno nella sostenibilità e per i numerosi riconoscimenti a livello europeo, il resort salentino ha portato a Dubai il modello pugliese di ospitalità di qualità, sostenibile e a misura di famiglia, contribuendo a rafforzare l’immagine del territorio come destinazione di eccellenza.

L’evento ha riunito operatori e brand di oltre cento Paesi, premiando le realtà più innovative e attente al benessere e al rispetto dell’ambiente nelle categorie Luxury Hotels, Sustainable Resorts, Family Hotels e Wellness Destinations.

Damiano Reale

“Essere presenti a un evento di respiro mondiale come quello di Dubai – ha commentato Damiano Reale, amministratore delegato del Vivosa – è un modo per raccontare la Puglia nel suo volto più autentico e innovativo. Ogni volta che il nostro territorio sale su un palcoscenico globale, cresce l’interesse verso un modello di turismo che unisce qualità, identità e sostenibilità”.

A sottolineare il valore del riconoscimento è anche Veronica Milo, Sales & Marketing Director: “Abbiamo ricevuto il premio Best Family Hotel per la qualità dell’accoglienza e l’attenzione riservata alle famiglie. Il nostro programma EcoKids, con i laboratori della ceramica e delle tartarughe, avvicina i bambini alla biodiversità attraverso il playing by learning. Promuoviamo un ambiente sereno e autentico, senza cellulari e senza bullismo, dove il rispetto e la scoperta della natura sono al centro dell’esperienza”.

La vittoria del Vivosa Apulia Resort conferma la vocazione del Salento e dell’intera Puglia a proporsi come punto di riferimento nel turismo internazionale, dove tradizione, innovazione e sostenibilità convivono armoniosamente.