Allerta meteo in Puglia e Sud Italia: temporali, vento forte e rischio idrogeologico
BARI – La Protezione Civile nazionale e la Regione Puglia hanno diffuso un avviso di allerta meteo gialla per il Sud Italia e in particolare per la Puglia, a partire dalle prime ore di venerdì 7 novembre 2025 e per le successive 18-24 ore.
Secondo le previsioni, sono attese precipitazioni sparse, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale, che interesseranno inizialmente la Sicilia e, in estensione pomeridiana, Calabria, Basilicata, Campania e Puglia meridionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.
In Puglia, dalle ore 14:00 di venerdì e per circa 18 ore:
- Puglia meridionale: precipitazioni sparse, anche a rovescio o temporale, con quantitativi cumulati localmente moderati.
- Puglia centrale: precipitazioni sparse, con quantitativi cumulati deboli fino a puntualmente moderati.
- Resto della regione: fenomeni isolati o sparsi, anche a rovescio.
Le autorità segnalano un rischio idrogeologico e idraulico per temporali sulle zone centrali adriatiche della Puglia e sui bacini dei fiumi Lato e Lenne.
Si raccomanda massima prudenza alla popolazione, in particolare nelle zone a rischio allagamenti o smottamenti, e di seguire eventuali indicazioni dei Comuni e delle strutture di Protezione Civile locali.