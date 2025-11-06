Allerta meteo in Puglia e Sud Italia: temporali, vento forte e rischio idrogeologico

BARI – La Protezione Civile nazionale e la Regione Puglia hanno diffuso un avviso diper il Sud Italia e in particolare per la Puglia, a partire dalle prime ore die per le successive 18-24 ore.

Secondo le previsioni, sono attese precipitazioni sparse, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale, che interesseranno inizialmente la Sicilia e, in estensione pomeridiana, Calabria, Basilicata, Campania e Puglia meridionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

In Puglia, dalle ore 14:00 di venerdì e per circa 18 ore:

Puglia meridionale: precipitazioni sparse, anche a rovescio o temporale, con quantitativi cumulati localmente moderati.

Puglia centrale: precipitazioni sparse, con quantitativi cumulati deboli fino a puntualmente moderati.

Resto della regione: fenomeni isolati o sparsi, anche a rovescio.



