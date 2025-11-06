Milano, 12enne travolto da un furgone: gravissime condizioni

MILANO – Un ragazzino di 12 anni è stato travolto intorno alle 17.30 di oggi in via Bernardino Verro, nel quartiere Vigentino, mentre attraversava la strada lontano dalle strisce pedonali. La vittima è rimasta incosciente all’arrivo dei soccorritori ed è stata trasportata in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. I genitori sono arrivati sul posto poco dopo l’incidente, sotto choc.

Al volante del furgone Peugeot Boxer che ha investito il ragazzino c’era un giovane di 21 anni, sottoposto a test alcolemici e tossicologici dalla Polizia Locale, risultati negativi. Il conducente si è fermato subito per prestare soccorso e chiamare il 112. Sul posto sono intervenuti anche ambulanza, automedica e la polizia locale, impegnata a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Secondo incidente nel pomeriggio

Qualche ora più tardi, intorno alle 19, un altro bambino di 9 anni è stato investito in piazza Durante, nel quartiere Casoretto, mentre attraversava un incrocio regolato da semaforo insieme a un amico di famiglia. Il piccolo è stato soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda. L’automobilista si è fermato per verificare le condizioni del bambino e, rassicurato, ha poi ripreso la marcia.

Gli episodi evidenziano la necessità di attenzione alla sicurezza stradale, soprattutto nei confronti dei più piccoli, e restano sotto indagine le circostanze che hanno portato all’investimento del 12enne.