L’azienda agricola “Delle Foglie Leonardo” di Modugno insignita della “Bandiera Verde Agricoltura 2025”

Il premio, conferito nel corso della cerimonia svoltasi a Palazzo Montecitorio a Roma, è stato assegnato all’azienda modugnese per la sezione “Agri-cooperation”, “per aver puntato sul rapporto tra agricoltura e cooperazione sociale quali punti di forza per valorizzare il territorio e le comunità locali – si legge nella motivazione – facendo della cooperazione uno strumento di emancipazione, riqualificazione e partecipazione attiva secondo una logica di agricoltura etica che mette al centro la persona”.

L’azienda “Delle Foglie Leonardo”, con i suoi 40 ettari di uliveti, mandorleti e pistacchieti, rappresenta un vero laboratorio a cielo aperto per le attività di ricerca agricola condotte da Tersan Puglia, società specializzata nel compostaggio dei rifiuti organici e nella produzione di biofertilizzanti e biometano.

Proprio nei terreni dell’azienda vengono testate da anni le sperimentazioni legate al miglioramento del bioammendante Bio Vegetal, con l’obiettivo di promuovere la rigenerazione dei suoli e la sostenibilità ambientale.

A questo percorso si affianca il progetto “Coltivando abilità”, sviluppato insieme a cooperative sociali del territorio per favorire l’inclusione lavorativa di ragazzi con diverse abilità. Il programma, avviato nel 2024, ha previsto una formazione completa sulla produzione dell’olio, dall’olivicoltura alla realizzazione dell’olio “GustAbile”, simbolo concreto di agricoltura etica e inclusiva.

“Il riconoscimento della Bandiera Verde Agricoltura è il frutto di un impegno condiviso e di una visione collettiva che mette al centro la sostenibilità, il rispetto per il territorio ma soprattutto le persone”, ha dichiarato Leonardo Delle Foglie, proprietario dell’azienda agricola e amministratore delegato di Tersan Puglia. “Oggi più che mai siamo chiamati a essere motore di un cambiamento positivo, facendo dell’inclusione un valore concreto che genera opportunità reali per i ragazzi con diverse abilità, unendo agricoltura, gastronomia e integrazione sociale”.

Un esempio virtuoso di come l’agricoltura possa diventare strumento di innovazione, inclusione e sostenibilità, restituendo valore al territorio e alle comunità che lo abitano.