🚨 Tragedia ad Ascoli Satriano: anziano travolto e ucciso da un trattore
ASCOLI SATRIANO - Dramma questa mattina ad Ascoli Satriano, in provincia di Foggia, dove un uomo di 70 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un trattore.
Secondo una prima ricostruzione, il conducente del mezzo agricolo avrebbe perso il controllo del trattore per cause ancora in corso di accertamento, colpendo in pieno la vittima. Non è ancora chiaro se l’uomo stesse camminando o facendo jogging lungo la strada al momento dell’impatto.
Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e l’elisoccorso, ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno svolgendo i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.