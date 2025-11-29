Lecce, Barbara Pastore e la sua 'auto-museo itinerante: la video-intervista a cura di Daniele Martini





LECCE - Parliamo oggi di Barbara Pastore, assistente agli anziani di Lecce, che ha trasformato la sua Hyundai Atos del 2002 in una coloratissima auto-museo itinerante, gialla e rosa, piena di peluche, adesivi, tendine e piccoli allestimenti fiabeschi. L’obiettivo non è estetico, ma educativo: Barbara vuole trasmettere ai giovani messaggi di positività, speranza e valorizzazione dell’unicità, contrastando i modelli negativi che vede attorno a loro.





La sua auto, sempre in continua evoluzione, ospita anche un piccolo “salottino” dove trucca le bambine o fa treccine ai più piccoli o realizza simpatiche sculture con i palloncini. Con gli adolescenti, invece, la conversazione diventa occasione per riflettere su diversità e autostima.





Nonostante qualche critica, Barbara insiste che il suo progetto non ha fini economici: vuole solo regalare sorrisi e momenti di felicità. Incoraggiata anche dagli anziani che assiste, spesso si ferma in piazza Mazzini, dove bambini e adulti rimangono incantati dalla sua macchina e dall’atmosfera fiabesca che crea. Abbiamo avuto l'onore di intervistarla venerdì 28 novembre 2025 a Lecce.





Intervista a BARBARA PASTORE. Intervista, riprese e montaggio a cura di DANIELE MARTINI.