San Cesario di Lecce, prende il via 'Il ricettario straordinario': il laboratorio esperienziale che ricostruisce la storia locale



L’iniziativa va ad arricchire l’ASC - Archivio Sonoro di Comunità custodito a San Cesario di Lecce. Lunedì 1° dicembre 2025, ore 18 Museo Civico, Piazza Garibaldi, San Cesario di Lecce





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Prende il via lunedì 1° dicembre, dalle 18 alle 20, presso la sede dell’ASC - Archivio Sonoro di Comunità nel Museo Civico di San Cesario di Lecce, il Ricettario Straordinario, Laboratorio esperienziale transgenerazionale fra voce, suono e movimento, creato all’interno del progetto "Da qui si vede tutta la città".





Il laboratorio è organizzato dall’Associazione Petrolio e curato dal Collettivo Fruticosa che, composto dall’attrice Ilaria Carlucci, dalla musicista Daniela Diurisi e dalla danzatrice Francesca Foscarini, lavorando con la comunità, si prefigge di indagare, utilizzando differenti linguaggi artistici, nella dimensione del quotidiano mettendo in luce l’unicità dell’ordinario.





Il Ricettario Straordinario intende co-costruire con la comunità di San Cesario di Lecce, un pezzo della propria storia che andrà a comporre un altro capitolo dell’ASC - Archivio Sonoro di Comunità, un progetto ambizioso, sviluppato nell’ambito del programma più ampio intitolato "La Città che Parla", in cui l'ascolto è uno degli aspetti centrali delle relazioni umane.





Dopo il primo appuntamento, gli incontri successivi si tengono tutti i giovedì, escluse le festività, fino ad aprile 2026, dalle 18.00 alle 20.00.





Il progetto "Da qui si vede tutta la città" è finanziato con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e del Fondo Nazionale Politiche Giovanili, vincitore del bando regionale "Luoghi comuni", Programma delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI, è realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di San Cesario di Lecce e sostenuto da un ricco parterre associativo che vede come capofila Astràgali Teatro e come partner di progetto AVR Lab, Laboratorio di Realtà Aumentata dell’Università del Salento, TempoPresente aps, Centro Studi Phoné, l’Associazione fotografica Tempo di Scatto e l’Associazione culturale Petrolio.



