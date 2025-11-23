Lecce, convegno del Lions Club sul tema della violenza domestica: “La violenza non ha confini… e spesso ha le chiavi di casa”

LECCE – Ilpromuove un convegno pubblico dedicato al tema della violenza domestica, intitolato, in programma sabato 29 novembre 2025 alle ore 18:30 presso il

L’iniziativa riunisce rappresentanti delle Forze dell’ordine, della Magistratura e dell’area psicologica, con l’obiettivo di approfondire in maniera concreta le molteplici forme di violenza, offrendo strumenti di prevenzione e sensibilizzazione per la comunità.

L’intervento della Presidente del Club

Aprirà i lavori Nadia Gala, Presidente del Lions Club Lecce Messapia, sottolineando l’importanza della consapevolezza prima ancora degli strumenti:

“Non possiamo limitarci a indignarci a fatti compiuti: la protezione passa dall’anticipo, dall’intuire i segnali prima che diventino emergenza. La violenza non si manifesta sempre con rumore, spesso si insinua nel silenzio delle relazioni, nelle difficoltà finanziarie, negli eccessi nascosti e proprio lì va maggiormente riconosciuta ed arginata. Non chiediamo alle vittime di essere coraggiose: chiediamo alla comunità di essere presente. La differenza la fa chi osserva, non chi subisce. Questo appuntamento è un invito a guardare con maggiore lucidità e occhio critico ciò che accade accanto a noi. Ogni volta che qualcuno trova la forza di chiedere aiuto, deve poter trovare altri pronti ad ascoltare e a supportare. I Lions in questo saranno sempre a disposizione”.

Programma del convegno

Dopo i saluti istituzionali, gli interventi previsti saranno:

Ten. Col. Cristiano Marella , Comandante del Nucleo Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce, su “Intervenire nelle situazioni di rischio”;

Erika Masetti , Sostituto Procuratore della Repubblica, su “Il contrasto alla violenza di genere nel procedimento penale”;

Edoardo Dima, psicologo e psicoterapeuta, con “La violenza di genere oggi: riconoscere per prevenire”.

Le conclusioni saranno affidate a Girolamo Tortorelli, Governatore del Distretto 108AB, mentre l’incontro sarà moderato da Giusi Renna, Consigliera dell’Ordine degli Avvocati di Lecce e socia del Club.

Il convegno rappresenta un’importante occasione di riflessione e sensibilizzazione sulla violenza di genere, con un approccio concreto che punta a informare, prevenire e stimolare la partecipazione attiva della comunità nella tutela delle vittime.



