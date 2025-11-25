Lecce, nell'ambito di 'Digeat Festival' giovedì 27 novembre arriva la performance editoriale 'Anabasi'



La performance editoriale "Anabasi" fonde fotografia, corpo poetico e narrazione metagiuridica, di Marcello Moscara, Chiara Saurio e Andrea Lisi. Sarà preceduta dall’incontro-spettacolo "L'Angolo di J-Lo" di Emilio Gatto che vede in scena l'IA. Biblioteca Bernardini, Ex Convitto Palmieri, LECCE Presentazione giovedì 27 novembre ore 17:30 - Vernissage ore 19 Visitabile venerdì 28 e sabato 29 novembre, ore 8.00-20.00 Ingresso gratuito





LECCE - Nel cuore di DIGEAT Festival 2025, la manifestazione internazionale su protezione dati, archivi digitali, AI e regole del futuro, in programma a Lecce dal 27 al 29 novembre, trova spazio ANABASI, progetto visivo ed editoriale interdisciplinare che fonde fotografia, corpo poetico e narrazione metagiuridica.





"ANABASI: nel labirinto dell'intelligenza in digitale" nasce – proprio per il festival - dall'unione artistica e concettuale tra Marcello Moscara, fotografo narrativo e direttore artistico dell'evento, Chiara Saurio, artista visiva ed esperta in teatro fisico e gestuale, e Andrea Lisi, ideatore del Festival e tra i massimi esponenti italiani in materia di diritto applicato all'informatica.





La "performance editoriale" - così definita dai suoi autori con una efficace sintesi concettuale - è insieme atto artistico ed editoriale, in quanto estensione della rivista DIGEAT, che ne costituisce la matrice originaria.





ANABASI si traduce in un VOLUME FOTOGRAFICO E TESTUALE, che viene presentato proprio in occasione dell'inaugurazione del festival il 27 novembre alle ore 17.30, e in una mostra ospitata nella storica Biblioteca Bernardini dell'ex Convitto Palmieri di Lecce, il 28 e 29 novembre, dalle ore 8 alle ore 20 (vernissage ore 19 del 27 novembre, ingresso gratuito).





LA MOSTRA si articola in 13 sequenze fotografiche con più scatti ciascuna: un racconto contemporaneamente visivo e testuale che si interroga sulla dialettica fra visione umana e calcolo algoritmico, fra corpo e codice, fra interiorità e rappresentazione.





Anabasi è un’opera originale che nasce all'interno di DIGEAT Festival, evento che si propone come invito a rallentare per comprendere e affrontare i cambiamenti digitali in atto con maggiore lucidità, per non celebrare il digitale come fine, ma interrogarlo come mezzo da orientare verso la responsabilità e il bene comune.





La presentazione di Anabasi è prevista alle ore 17.30 di giovedì 27 novembre nella Sala "Teatrino" dell’ex Convitto Palmieri nell’ambito dell’inaugurazione di Digeat Festival, con la partecipazione di Marcello Moscara, Chiara Saurio e Andrea Lisi, che spiegheranno origine, evoluzione e obiettivi di Anabasi. Il vernissage è invece previsto nella Biblioteca Bernardini alle ore 19. Sarà preceduto dall’incontro-spettacolo "L'Angolo di J-Lo" di Emilio Gatto, previsto alle ore 18 sempre nell’ambito dell’inaugurazione del festival: l’autore e regista milanese indaga, con ironia e profondità, il rapporto tra intelligenza artificiale e umanità. J-Lo (Jarvis Low Profile) è una personalizzazione profonda di ChatGPT, pensata per dare all'IA un'identità unica, ironica e consapevole dei limiti stessi della tecnologia su cui si basa. In replica alle ore 18 del giorno successivo – 28 novembre - darà al pubblico la possibilità di interagire direttamente con J-Lo ponendogli domande di ogni tipo: le sue risposte saranno fonte di stupore, riflessioni inaspettate e divertimento.





ANABASI





27 novembre - ex Convitto Palmieri (Piazzetta Giosuè Carducci, Lecce)

Sala "Teatrino"

ore 17.30 inaugurazione DIGEAT Festival e presentazione ANABASI

ore 18.00 incontro-spettacolo "L'Angolo di J-Lo" (replica 28 novembre ore 18)

Biblioteca Bernardini

ore 19.00 Vernissage MOSTRA ANABASI (apertura 28 e 29, dalle ore 8 alle 20)

INGRESSO LIBERO