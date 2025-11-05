Lecce, venerdì 7 novembre a Palazzo dei Celestini si inaugura lo spazio culturale 'Mediterranea'



Il nuovo spazio culturale a Lecce all’interno di Palazzo dei Celestini che valorizza il patrimonio immateriale del Salento





LECCE - Venerdì 7 novembre, a Palazzo dei Celestini a Lecce (via Umberto I, 13/a, ingresso piano terra accanto all’Ufficio relazioni con il pubblico), sede della Provincia, si terrà la presentazione di "Mediterranea", progetto "Vincitore Luoghi Comuni – iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI finanziata con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e del Fondo Nazionale Politiche Giovanili".





Uno spazio che nasce per raccontare la memoria collettiva, la musica, le feste, i saperi artigianali, le storie e i linguaggi che costituiscono l’anima del Salento, ideato da Jata APS, in collaborazione con la Provincia di Lecce e in partenariato con Officina Zoè, Cooperativa Espera, Cooperativa Ventinovenove, Saietta film, ZeroNoveNove Srl, Movidabilia APS, Tarantarte, Bfake, Cicliminimi ETS e Drlst Italia.





La giornata si articola in tre momenti:





Alle ore 12, taglio del nastro con le istituzioni

Intervengono:

Fabio Tarantino, presidente facente funzioni della Provincia di Lecce

Adriana Poli Bortone, sindaco di Lecce

Emanuele Flandoli, presidente Jata APS

Roberto Serra, dirigente Servizio Governance strategica della Provincia di Lecce





Alle ore 17 inaugurazione di "Kryptographia"

mostra di Donatello Pisanello, musicista e fondatore degli Officina Zoè.





Alle ore 18 presentazione dello spazio alla cittadinanza

con un brindisi e la musica di Federico Primiceri