Lecce Fashion Weekend, la ventitreesima di scena la moda Made in Salento



Sabato 8 novembre, Complesso degli Agostiniani, Lecce





LECCE - Lecce Fashion Weekend 23, la storia della moda pugliese torna in passerella con un evento che sabato 8 novembre alle 19 accenderà le luci del Convento degli Agostiniani di Lecce.





La manifestazione, organizzata come di consueto dall’agenzia "Alta Voce" di Vincenzo Longo, si inserisce nel programma dell’ "Apulian Runway Experience", la settimana della moda pugliese che celebra l’eccellenza del Made in Puglia tra tradizione, sostenibilità e innovazione, e che ha preso il via lunedì scorso a Bari al Teatro Petruzzelli con la prima edizione del "Creative Economy Forum", evento internazionale che mira a trasformare la Puglia in un crocevia globale di idee, innovazione e creatività e che prevede la partecipazione di buyer ed esperti internazionali di settore.





In passerella sabato a Lecce ci saranno le creazioni fashion di "CGM" di Chiara Giulia Micoccio, di "Tux Studio" (Carola Panico), di Antonio Franco, di Anna Rosa Cardignan con "Cardignan", di "Ambra srl" (Maria Teresa Pellegrino), di "Madamoro" (Fiammetta Fazio).





La serata, condotta dalla giornalista romana Cinzia Malvini, si avvale della direzione artistica di Vincenzo Longo, della regia di Rossano Giuppa, del contributo di Mimmo Cionfoli al backstage e di Giuseppe Leanza al make-up, e vedrà l’assegnazione del premio speciale della ventitreesima edizione di Lecce Fashion Weekend all’imprenditore salentino Sergio Filograna, attivo nei settori del lusso esperienziale, del benessere e dell’ospitalità: una sirena bicaudata realizzata per l’occasione dal designer di gioielli Gianni De Benedittis, guru creativo del brand "futuroRemoto".