Locorotondo Experience: tra arte, storia, natura e gusto

LOCOROTONDO - Continuano le attività gratuite dell’Info-Point Locorotondo nell’ambito del progetto, dedicate a cittadini e visitatori desiderosi di scoprire il territorio, la sua arte, storia, natura, tradizioni e sapori.

L’iniziativa, promossa dall’Info-Point Locorotondo e dal suo ente gestore, l’Associazione Ecomuseale di Valle d’Itria APS ETS, si svolge con il patrocinio e il supporto della Regione Puglia e del Comune di Locorotondo, in collaborazione con realtà locali.

Il calendario delle attività prevede visite guidate nel borgo e nell’agro, laboratori, degustazioni e passeggiate. Ecco gli appuntamenti in programma:

Sabato 15 novembre, ore 10.00 – Paesaggi e (ciclo) passeggiate in Valle d’Itria: pedalata nell’agro con degustazione finale, in collaborazione con Nolè Valle d’Itria e Pavì.

Domenica 30 novembre, ore 10.00 – Il culto della Madonna d’Hodegetria, tra fede e tradizione: visita guidata dal centro storico all’edicola votiva di Contrada Grofoleo.

Sabato 6 dicembre, ore 10.00 – La Chiesa di San Nicola e il Natale: visita guidata del borgo con focus sulla Chiesa di San Nicola di Myra.

Mercoledì 10 dicembre, ore 16.00 – Sapori di Natale: laboratorio di dolci tipici natalizi, in collaborazione con Ass. Anteas Locorotondo.

Sabato 13 dicembre, ore 10.00 – Dalle api al miele: laboratorio e degustazione in collaborazione con l’azienda LaTo Verde.

Sabato 20 dicembre, ore 10.00 – Intrecci e ricordi: laboratorio di intreccio in collaborazione con La Bottega del Tempo Perso.

Sabato 27 dicembre, ore 10.00 – Artigiani tra tradizione e innovazione: visita di un trullo ed esperienza con un mastro trullaro.

Sabato 3 gennaio, ore 10.00 – Pane, olio e fantasia: visita di un uliveto e di un frantoio con degustazione di olio, in collaborazione con Frantoio Ancona.

La durata prevista per ogni attività è di circa 2-3 ore, con partenza dall’Info-Point Locorotondo, in Via Morelli 24, nel cuore del centro storico.

La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria tramite Eventbrite o contattando direttamente l’Info-Point:

Tel. +39 080 4312788

Email: infopointlocorotondo@gmail.com

L’iniziativa rientra nel progetto dell’Info-Point Locorotondo sostenuto dal P.O.C. Puglia 2021-2027, Area Tematica 03 “Competitività imprese”, Linea di intervento 03.02 “Turismo e ospitalità”, finalizzato al potenziamento e qualificazione degli info-point turistici della rete regionale.