Altamura, consiglio comunale concitato: scontro e vetri infranti durante la votazione

ALTAMURA – Seduta concitata ieri in consiglio comunale ad Altamura, caratterizzata da tensioni e momenti di forte nervosismo. Secondo quanto riportato, nel corso della seduta ci sarebbe stato un inseguimento nei corridoi e uno scontro verbale tra due esponenti dell’assise, che ha rischiato di degenerare in fisico. Sul posto sarebbero intervenuti i Carabinieri e il 118. Tra i danni materiali, una porta con vetri in frantumi ha fatto da testimonianza dell’acceso confronto.

Il consiglio era convocato per la nomina del presidente del collegio dei revisori dei conti, incarico per il quale era necessaria la maggioranza assoluta di 13 voti. Tuttavia, il candidato più suffragato ha ottenuto solo 10 preferenze. Come previsto dalla normativa, la parola passa ora al Prefetto per le determinazioni successive.

Subito dopo la votazione, un consigliere di minoranza ha chiesto la parola per un commento post-voto, ma il presidente del consiglio gliel’ha negata, dichiarando chiusa la seduta, durata meno di un’ora. L’opposizione ha denunciato la mancanza di compattezza della maggioranza, incapace di nominare il presidente di un organo così importante, e ha criticato la decisione di negare la parola ai consiglieri di minoranza.

A far discutere ulteriormente è quanto denunciato dal consigliere Berloco, corredato da foto, che testimoniano la tensione e i danni provocati durante la seduta.