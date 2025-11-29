Serie B, l’Empoli travolge il Bari 5-0 al “Castellani”

FRANCESCO LOIACONO - Un pomeriggio difficile per il Bari, travolto per 5-0 dall’Empoli al “Castellani” nella quattordicesima giornata di andata di Serie B. La partita segna anche il debutto sulla panchina dei biancorossi del nuovo tecnico Vincenzo Vivarini, subentrato all’esonerato Fabio Caserta.Il primo tempo vede un Bari propositivo, ma poco incisivo sotto porta. Al 7’ Moncini va vicino al gol, seguito da Vicari al 18’ che di testa non riesce a finalizzare. Al 23’ Castrovilli prova il tiro di destro senza inquadrare la porta, mentre al 43’ Shpendi dell’Empoli sfiora la rete. Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 45’ con Guarino, che di testa supera il portiere pugliese.Nella ripresa l’Empoli dilaga. Al 6’ Shpendi firma il raddoppio con un tocco al volo di destro. Al 21’ è Yepes a realizzare il terzo gol con un potente sinistro da fuori area. Al 44’ Pellegri trova il quarto gol con un diagonale preciso, mentre nel recupero, al 91’, Ceesay chiude la goleada con un rasoterra di sinistro.Per il Bari si tratta della seconda sconfitta consecutiva, dopo il 2-3 subito contro il Frosinone al “San Nicola”. La squadra pugliese tornerà in campo giovedì 4 dicembre alle 19:30 contro la Juve Stabia, nel recupero della decima giornata di andata, originariamente rinviata il 29 ottobre a causa della situazione dell’amministrazione controllata della squadra campana per sospette infiltrazioni camorristiche.Un risultato severo che evidenzia le difficoltà del Bari sotto la nuova gestione tecnica, ma la sfida contro la Juve Stabia sarà l’occasione per cercare riscatto e punti importanti in chiave salvezza.