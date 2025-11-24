Maestrelli trionfa a Bergamo: battuto Marko Topo nella finale del Challenger

FRANCESCO LOIACONO - Francesco Maestrelli conquista il torneo, imponendosi sul cemento lombardo con una prestazione di carattere e qualità. L’azzurro supera in finale il tedescocon il punteggio di, al termine di un match ricco di intensità e colpi spettacolari.

La finale: equilibrio e strappi decisivi

Nel primo set Maestrelli parte forte: la precisione al servizio e la solidità da fondo campo gli permettono di prendere il controllo degli scambi e chiudere 6-3. Il secondo parziale vede la reazione di Marko Topo, bravo a spezzare il ritmo dell’italiano con pallonetti e variazioni efficaci, aggiudicandosi il set 6-3.

Nel terzo e decisivo parziale c’è equilibrio fino all’1-1, poi Maestrelli alza decisamente il livello. Il rovescio dell’azzurro diventa un’arma letale e i colpi rapidi da fondo campo gli permettono di prendere il largo, chiudendo 6-1 e portando a casa il titolo.

Il percorso dei finalisti

Francesco Maestrelli arriva in finale dopo un torneo quasi impeccabile, avendo battuto in semifinale il tedesco Justin Engel 6-4 6-2 e nei quarti Stefano Napolitano 6-3 7-6. Dall’altra parte del tabellone, Marko Topo raggiunge la finale grazie a un cammino solido, eliminando in semifinale Stefano Travaglia 6-3 6-4 e nei quarti Francesco Passaro 7-5 6-3. A completare i risultati dei quarti, Stefano Travaglia supera Federico Arnaboldi 6-3 6-3, mentre Justin Engel batte Andrea Guerrieri 6-3 3-6 7-6.

Un titolo importante per Maestrelli

La vittoria di Bergamo rappresenta un risultato di grande peso per Maestrelli, che conferma il suo ottimo stato di forma e aggiunge un altro prestigioso tassello al suo percorso nel circuito Challenger.