Maltempo in Puglia dal 25 novembre 2025: venti forti, mareggiate e piogge diffuse
BARI - A partire dalle 00:00 del 25 novembre 2025 e per le successive 20 ore, la Puglia sarà interessata da una nuova e intensa fase di maltempo, caratterizzata da venti forti, possibili mareggiate e precipitazioni diffuse, soprattutto nelle aree settentrionali della regione.
Venti fino a burrasca forte
I venti soffieranno forti dai quadranti meridionali, con raffiche di burrasca sui settori ionici e sulla Puglia meridionale.
Sulle aree appenniniche non sono esclusi picchi di burrasca forte, con possibili disagi alla viabilità e alla stabilità di strutture leggere e alberature.
Le condizioni marine risulteranno in peggioramento, con possibili mareggiate lungo le coste maggiormente esposte ai venti di scirocco.
Precipitazioni diffuse sul nord della regione
Le previsioni indicano:
-
piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle zone interne della Puglia settentrionale, con cumulati generalmente moderati;
-
precipitazioni sparse, sempre possibili sotto forma di rovesci o temporali, anche sui restanti settori della Puglia settentrionale, con cumulati localmente moderati.
Non si escludono temporali improvvisi, associati a raffiche di vento e possibili locali allagamenti.
Allerta gialla per rischio vento
Per la giornata del 25 novembre, è stata diramata un’allerta gialla per rischio vento nella zona dei Bacini del Lato e del Lenne.
Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti, soprattutto in presenza di alberi o strutture potenzialmente vulnerabili alle forti raffiche.