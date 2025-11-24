Maltempo in Puglia dal 25 novembre 2025: venti forti, mareggiate e piogge diffuse

BARI - A partire dallee per le, la Puglia sarà interessata da una nuova e intensa fase di maltempo, caratterizzata da, possibili, soprattutto nelle aree settentrionali della regione.

Venti fino a burrasca forte

I venti soffieranno forti dai quadranti meridionali, con raffiche di burrasca sui settori ionici e sulla Puglia meridionale.

Sulle aree appenniniche non sono esclusi picchi di burrasca forte, con possibili disagi alla viabilità e alla stabilità di strutture leggere e alberature.

Le condizioni marine risulteranno in peggioramento, con possibili mareggiate lungo le coste maggiormente esposte ai venti di scirocco.

Precipitazioni diffuse sul nord della regione

Le previsioni indicano:

piogge diffuse , anche a carattere di rovescio o temporale , sulle zone interne della Puglia settentrionale , con cumulati generalmente moderati ;

precipitazioni sparse, sempre possibili sotto forma di rovesci o temporali, anche sui restanti settori della Puglia settentrionale, con cumulati localmente moderati.

Non si escludono temporali improvvisi, associati a raffiche di vento e possibili locali allagamenti.

Allerta gialla per rischio vento

Per la giornata del 25 novembre, è stata diramata un’allerta gialla per rischio vento nella zona dei Bacini del Lato e del Lenne.

Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti, soprattutto in presenza di alberi o strutture potenzialmente vulnerabili alle forti raffiche.